De Beers 13億美鑽登台放閃　罕見藍、紫粉鑽極簡設計誘貴婦

記者陳雅韻／台北報導

春季高級珠寶展熱烈進行中，近兩日如鑽石品牌De Beers、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）接力舉辦年度盛會。De Beers今揭露70件總值約13億元的作品，端出以Natural Works of Art系列極簡風格的彩鑽戒指與設計款珠寶，最高價為DB Classic 26.07克拉祖母綠型切割白鑽戒指，身價逾1.5億元。

▲李曉涵（左）與張敏紅示範De Beers高級珠寶系列。





▲張敏紅佩戴此次De Beers珠寶展最高價的26.07克拉祖母綠型切割鑽石，逾1.5億元。



▲De Beers Aura 0.62克拉枕形切割艷彩藍鑽戒指，約2500萬元。

De Beers集團擁有位於波札那、納米比亞、南非與加拿大4大礦區，因此從最初原石到切割、拋光階段，至最終於專賣店展售的歷程都可被完整追溯，彰顯品牌的獨特性，以及致力於環保、永續發展的決心。有了美麗的鑽石，無須過於複雜的裝飾，Natural Works of Art系列讓珍稀藍鑽、粉紅鑽、紫鑽、艷彩黃橘鑽當主角，搭配外鑲一圈鑽的Aura戒台或以倫敦旗艦店命名的Old Bond Street戒台，烘托主鑽之美，簡潔的風格不僅便於日常配搭，同時考慮到未來改為訂製設計的可能性。

▲De De Beers Old Bond Street 5.11克拉橢圓形切割艷彩黃橘鑽戒指，近3500萬元。





▲De Beers DB Darling1.13克拉枕形切割深彩紫粉鑽戒指，近5000萬元。

▲De Beers可轉換式的Ellesmere Treasure 10.65克拉祖母綠式切割鑽石戒指，逾5600萬元。（圖／De Beers提供，以下同）

對於設計款珠寶，De Beers也展現巧思，靈感源自加拿大北極地區埃爾斯米爾島冰雪美景的Ellesmere Treasure鑽石戒指，採可拆拆卸的皇冠式套裝設計，因此中央10.65克拉祖母綠切割鑽石可取下單戴，亦可組回變身為華麗的雞尾酒戒；而品牌最經典的Talisman系列亦有新品，推出鑽石原石長耳環與雞尾酒戒，各有18K白金與18K金款式。

▲De Beers Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石耳環（上）3,560,000元，手環3,560,000元。





▲De Beers Talisman高級珠寶18K黃金雞尾酒鑽石耳環，2,520,000元。



▲De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，1,155,000元。

明日登場的伯爵「Extraordinary Lights非凡之光」頂級珠寶展，也將端出以頂級寶石為主角的華麗戒指，包括名為「幸福光芒」濃彩黃鑽頂級珠寶戒指，主石為重約7.05克拉黃鑽、兩側鑲嵌白鑽，閃耀迷人火光；另一焦點戒指為4.78克拉祖母綠切哥倫比亞祖母綠的Extraordinary Lights系列魔幻極光戒指，主石旁輔以如光芒般的鑽石線條，非常吸睛。

▲伯爵Extraordinary Lights 系列7.05克拉濃彩黃鑽頂級珠寶戒指。（圖／伯爵提供，以下同）





▲模特兒戴伯爵魔幻極光祖母綠頂級珠寶項鍊、耳環與戒指。

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