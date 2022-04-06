fb ig video ETtoday search mobile

De Beers 13億美鑽登台放閃　罕見藍、紫粉鑽極簡設計誘貴婦

>

記者陳雅韻／台北報導

春季高級珠寶展熱烈進行中，近兩日如鑽石品牌De Beers、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）接力舉辦年度盛會。De Beers今揭露70件總值約13億元的作品，端出以Natural Works of Art系列極簡風格的彩鑽戒指與設計款珠寶，最高價為DB Classic 26.07克拉祖母綠型切割白鑽戒指，身價逾1.5億元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲李曉涵（左）與張敏紅示範De Beers高級珠寶系列。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲張敏紅佩戴此次De Beers珠寶展最高價的26.07克拉祖母綠型切割鑽石，逾1.5億元。
 

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura 0.62克拉枕形切割艷彩藍鑽戒指，約2500萬元。

De Beers集團擁有位於波札那、納米比亞、南非與加拿大4大礦區，因此從最初原石到切割、拋光階段，至最終於專賣店展售的歷程都可被完整追溯，彰顯品牌的獨特性，以及致力於環保、永續發展的決心。有了美麗的鑽石，無須過於複雜的裝飾，Natural Works of Art系列讓珍稀藍鑽、粉紅鑽、紫鑽、艷彩黃橘鑽當主角，搭配外鑲一圈鑽的Aura戒台或以倫敦旗艦店命名的Old Bond Street戒台，烘托主鑽之美，簡潔的風格不僅便於日常配搭，同時考慮到未來改為訂製設計的可能性。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De De Beers Old Bond Street 5.11克拉橢圓形切割艷彩黃橘鑽戒指，近3500萬元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers DB Darling1.13克拉枕形切割深彩紫粉鑽戒指，近5000萬元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers可轉換式的Ellesmere Treasure 10.65克拉祖母綠式切割鑽石戒指，逾5600萬元。（圖／De Beers提供，以下同）

對於設計款珠寶，De Beers也展現巧思，靈感源自加拿大北極地區埃爾斯米爾島冰雪美景的Ellesmere Treasure鑽石戒指，採可拆拆卸的皇冠式套裝設計，因此中央10.65克拉祖母綠切割鑽石可取下單戴，亦可組回變身為華麗的雞尾酒戒；而品牌最經典的Talisman系列亦有新品，推出鑽石原石長耳環與雞尾酒戒，各有18K白金與18K金款式。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石耳環（上）3,560,000元，手環3,560,000元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Talisman高級珠寶18K黃金雞尾酒鑽石耳環，2,520,000元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，1,155,000元。

明日登場的伯爵「Extraordinary Lights非凡之光」頂級珠寶展，也將端出以頂級寶石為主角的華麗戒指，包括名為「幸福光芒」濃彩黃鑽頂級珠寶戒指，主石為重約7.05克拉黃鑽、兩側鑲嵌白鑽，閃耀迷人火光；另一焦點戒指為4.78克拉祖母綠切哥倫比亞祖母綠的Extraordinary Lights系列魔幻極光戒指，主石旁輔以如光芒般的鑽石線條，非常吸睛。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Lights 系列7.05克拉濃彩黃鑽頂級珠寶戒指。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒戴伯爵魔幻極光祖母綠頂級珠寶項鍊、耳環與戒指。

►宋慧喬放送香肩襯氣質珠寶　迪麗熱巴辣度加倍秀千萬珍珠串鍊

►謝欣穎期待求婚鑽戒驚喜　想學陳庭妮IG發喜訊

 

關鍵字：

De Beers, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬放送香肩襯氣質珠寶　迪麗熱巴辣度加倍秀千萬珍珠串鍊

宋慧喬放送香肩襯氣質珠寶　迪麗熱巴辣度加倍秀千萬珍珠串鍊

謝欣穎期待求婚鑽戒驚喜　想學陳庭妮IG發喜訊

謝欣穎期待求婚鑽戒驚喜　想學陳庭妮IG發喜訊

亮・珠寶／香奈兒千萬項鍊竟是時計　珍珠戒指也藏時間的秘密

亮・珠寶／香奈兒千萬項鍊竟是時計　珍珠戒指也藏時間的秘密

黛妃御用攝影師過世　留性騷爭議遭時尚圈封殺 寶格麗熱賣包換上網球裝　白綠配色青春洋溢 估價20億巴斯奇亞名畫在台曝光　57億安迪沃荷鉅作接棒展出 比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息 孫芸芸女兒超短裙秀逆天筷子腿　屁股蛋露出網驚呼：褲子呢？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面