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說．流行／VALENTINO「進化鉚釘包」迷人細節公開！　擄獲孫藝真、林心如

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記者鮑璿安／專題報導

VALENTINO的鉚釘是品牌當家特色，在最新2022春夏系列中依舊持續進化，VALENTINO GARAVANI ONE STUD手袋成為主角，以加大版4x4鉚釘化身為磁鐵袋扣，迷人輪廓擄獲海內外女星，包括林心如、孫藝真、安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌代言人千黛亞（Zendaya）都愛不釋手，跟著《ET FASHION》說流行一起聊聊鉚釘背後的故事。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 鉚釘是品牌當家特色。（圖／品牌提供）

Rockstud系列由來

Rockstud是由設計師雙人組合 Maria Grazia Chiuri 與 Pierpaolo Piccioli 聯手打造， 以十字方形、具有迷人金屬質感的「鉚釘」成為Valentino配飾系列的靈魂，也向羅馬和以琢石建築馳名的羅馬宮致敬。而且VALENTINO的鉚釘不銳利，小巧如同金字塔一樣，點綴在尖頭鞋與包款上很有態度，讓鉚釘與VALENTINO交織成傳奇。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO GARAVANI ONE STUD手袋幕後製作過程。（圖／品牌提供）

VALENTINO GARAVANI ONE STUD手袋幕後製作過程公開

VALENTINO死忠粉都知道，品牌特別推出的《Mastery Tales》短片，每一集會揭曉單品的幕後製作工藝，這次的主角便是VALENTINO GARAVANI ONE STUD。在2022春夏系列登場的包款，將鉚釘特質再度發揚光大，不同於過去的小鉚釘元素，一改而成加大版4x4鉚釘，化身為磁鐵袋扣。每個Valentino Garavani One Stud手袋需要10位嫻熟工匠精心協作，共花25小時製成，其中9小時用於製造鉚釘，而縫製肩帶則需逾16小時。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲三十九劇照 。（圖／截圖自Netflix）

▲林心如、韓星孫藝真。（圖／品牌提供、截圖自Netflix）

 海內外女星都愛ONE STUD

ONE STUD以「反縫技術」將線跡完全隱藏，讓柔軟的納帕羔皮縫合成筆挺的袋形，配合幼細的飾鍊非常俐落。女星林心如、韓星孫藝真以甜美的白色款式上鏡，安海瑟薇（Anne Hathaway）以及品牌代言人千黛亞（Zendaya）則是相中暗紫色，無論是斜背或是手提都亮眼。除了優雅的肩背包之外，另也有薑餅棕色小羊皮大型提包，實用的托特包加上靈魂大鉚釘點綴於中央，不同尺寸色系洋溢自信。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲品牌代言人千黛亞（Zendaya）、安海瑟薇（Anne Hathaway）。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲Valentino Garavani One Stud 薑餅棕小羊皮大型提包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

說流行, VALENTINO, ONE STUD

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