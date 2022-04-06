營養師曝鹹酥雞熱量排行！百頁豆腐竟排第2，快走98分鐘才能消耗

▲鹹酥雞、雞排是許多人嘴饞時愛吃的小吃。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unspalsh、pexels

鹹酥雞是許多人的愛，香酥好吃，還有多種食材可選擇，一聞到香味就讓人忍不住來上一份，但鹹酥雞好吃歸好吃，熱量卻很驚人。知名營養師高敏敏就分享鹹酥雞常見食物熱量表，其中不少人印象中「比較健康」的百頁豆腐，熱量竟比鹹酥雞高，直登熱量排行第二，還有些食材油炸前後的熱量最高差了5倍！她也加碼能幫助降低熱量、油脂的7個小建議，喜歡吃鹹酥雞的人快記好。

從營養師提供的圖表可以看到，一份鹹酥雞熱量就高達525Kcal，要快走96分鐘才能消耗掉；而在許多人印象中「豆製品熱量應該比較低」的豆頁豆腐，熱量竟比鹹酥雞更高，榮登熱量排行第二，一份就有540 Kcal，要快走98分鐘；冠軍則是高達630Kcal的雞排，需要快走115分鐘。其他鹹酥雞必點食物像是甜不辣、糯米腸、米血糕、銀絲卷等，一份熱量也都破300大卡，要快走58～63分鐘才能消耗。（熱量消耗以60kg者，快走6km/1小時來估算）

高敏敏解釋，就算是同樣的食材，但因料理方式不同會導致產生熱量差異，而鹹酥雞的食材很多外層都再裹了一層粉，又沾滿了油＋拿去油炸，所以熱量會層層往上堆疊，食物熱量甚至可以多至2～5倍。

而針對很多人都會以為，點鹹酥雞時選蔬菜類就會比較健康，但高敏敏指出，其實蔬菜就是陷阱之一，因為含水量高的關係，在炸的過程中油脂反而容易取代食材的水分位，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間因吸油，熱量暴增多倍。

因應鹹酥雞的高油高熱量，高敏敏提出以下7個小建議，她也提醒，吃完炸物後，就要稍微管制一下飲食，多補充蔬菜水果，並到戶外走走、運動一下，平衡一下健康。

1.一樣的食材能利用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，就盡量少油炸。

2.可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去，能甩多少是多少。

3.除了建議「去皮」吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙（廚房紙巾）按壓一下，會按出很多意想不到的油量。

4.不另外加調味料，以免徒增鈉含量，很多人可能因此隔天水腫，長期下來對腎臟也是負擔。

5.建議不要加九層塔或盡量不要食用，因為九層塔非常吸油。

6.挑選不使用回鍋油的店家，可盡量觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋及油品質，也要注意油鍋冒煙狀況、黏稠度。

7.若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了。



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