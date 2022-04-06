fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝鹹酥雞熱量排行！百頁豆腐竟排第2，快走98分鐘才能消耗

>

▲▼營養師曝鹹酥雞熱量表。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲鹹酥雞、雞排是許多人嘴饞時愛吃的小吃。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unspalsh、pexels

鹹酥雞是許多人的愛，香酥好吃，還有多種食材可選擇，一聞到香味就讓人忍不住來上一份，但鹹酥雞好吃歸好吃，熱量卻很驚人。知名營養師高敏敏就分享鹹酥雞常見食物熱量表，其中不少人印象中「比較健康」的百頁豆腐，熱量竟比鹹酥雞高，直登熱量排行第二，還有些食材油炸前後的熱量最高差了5倍！她也加碼能幫助降低熱量、油脂的7個小建議，喜歡吃鹹酥雞的人快記好。

 從營養師提供的圖表可以看到，一份鹹酥雞熱量就高達525Kcal，要快走96分鐘才能消耗掉；而在許多人印象中「豆製品熱量應該比較低」的豆頁豆腐，熱量竟比鹹酥雞更高，榮登熱量排行第二，一份就有540 Kcal，要快走98分鐘；冠軍則是高達630Kcal的雞排，需要快走115分鐘。其他鹹酥雞必點食物像是甜不辣、糯米腸、米血糕、銀絲卷等，一份熱量也都破300大卡，要快走58～63分鐘才能消耗。（熱量消耗以60kg者，快走6km/1小時來估算）

▲▼營養師曝鹹酥雞熱量表。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏解釋，就算是同樣的食材，但因料理方式不同會導致產生熱量差異，而鹹酥雞的食材很多外層都再裹了一層粉，又沾滿了油＋拿去油炸，所以熱量會層層往上堆疊，食物熱量甚至可以多至2～5倍。

而針對很多人都會以為，點鹹酥雞時選蔬菜類就會比較健康，但高敏敏指出，其實蔬菜就是陷阱之一，因為含水量高的關係，在炸的過程中油脂反而容易取代食材的水分位，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間因吸油，熱量暴增多倍。

▲▼營養師曝鹹酥雞熱量表。（圖／翻攝unsplash,pexels）

因應鹹酥雞的高油高熱量，高敏敏提出以下7個小建議，她也提醒，吃完炸物後，就要稍微管制一下飲食，多補充蔬菜水果，並到戶外走走、運動一下，平衡一下健康。

1.一樣的食材能利用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，就盡量少油炸。

2.可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去，能甩多少是多少。

3.除了建議「去皮」吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙（廚房紙巾）按壓一下，會按出很多意想不到的油量。

4.不另外加調味料，以免徒增鈉含量，很多人可能因此隔天水腫，長期下來對腎臟也是負擔。

5.建議不要加九層塔或盡量不要食用，因為九層塔非常吸油。

▲▼營養師曝鹹酥雞熱量表。（圖／翻攝unsplash,pexels）

6.挑選不使用回鍋油的店家，可盡量觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋及油品質，也要注意油鍋冒煙狀況、黏稠度。

7.若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了。

►營養師曝釋迦4大營養價值，能減少疲勞感！2招吃法不怕熱量高

►吳姍儒肌膚好到發光靠「這招」！自曝鹹酥雞、珍奶照吃不發胖秘訣

►哈佛醫學院教「抗痘飲食」4建議！皮膚科醫師：喝豆漿也有用

關鍵字：

鹹酥雞, 鹽酥雞, 熱量, 排行榜, 營養師, 高敏敏, 建議

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

孫芸芸女兒超短裙秀逆天筷子腿　屁股蛋露出網驚呼：褲子呢？ BMW X5嬰幼兒推車9800元→4380元　還原度超高、還能自我操控必敗 無印良品降價25%有感！必買TOP 5　熱賣「無選別年輪蛋糕」50元有找 這三大星座專出「寶藏男」！NO.1可靠又掏心掏肺的對待愛人，當然必追 Jennie撞衫「泰國神顏」被打趴！　她炫腹裝超狂馬甲線逆天 別讓「小事」毀了好印象　3個儀容小細節「男生最有感」 朴敏英其實是隱藏版女鞋頭！私服腳上穿的全是入手難度五顆星的限量鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面