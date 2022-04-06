「錶王」運動風複雜錶變活潑　十分之一秒計時款擁31項專利

▲PP編號5470P-001十分之一秒單按鈕計時秒錶首發為鉑金材質，未定價。（圖／Patek Philippe提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

2022日內瓦鐘錶與奇蹟高級鐘錶展（Watches and Wonders）落幕，但錶界的複雜功能錶新作較勁未歇，尤其運動錶當道，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與AP（Audemars Piguet，愛彼錶）不約而同發表運動風複雜錶，PP今全球同步發表品牌首款可測量至十分之一秒的編號 5470P-001十分之一秒單按鈕計時秒錶，新款手動上鍊機芯具31項專利，藍紅配色流露活潑氣息，內外兼具。

▲PP編號5470P-001十分之一秒單按鈕計時秒錶，裝載新款CH 29-535 PS 1/10 手動上鍊機芯。

PP編號5470P-001十分之一秒單按鈕計時秒錶首發為鉑金材質，雖被歸類為複雜功能錶系列的常態錶款，但顧客仍要經過申請才有機會擁有。關鍵在於十分之秒單按鈕計時碼錶功能的複雜性不亞於陀飛輪、三問等功能，品牌為確保可清晰讀取計時功能，配備專利同心圓顯示，中央銀指針以傳統方式展示量度秒數，紅指針每12秒繞一圈標記十分之一秒單位。

其他專利設計，無非是為確保編號5470P-001十分之一秒單按鈕計時秒錶的動能與精確度，以支持指針高轉速運轉，並將高科技調節裝置Oscillomax® 組合加入其中，提升精準度至每日最大誤差為-3/+2 秒，同時計時齒輪系革新以消除啟動計時後指針不規律擺動的機會。搭配此錶款的計時功能，PP賦予運動風氣息外型，搭配凸面織物圖案又裝飾紅色縫線的藍色小牛皮錶帶，呼應面盤上的紅色指針，此指針也暗藏專利，由質輕的高科技物料Silinvar®製成，堅固的特性能抵禦衝擊。

▲AP Royal Oak 皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪自動上鍊腕錶，是史上第一款配備陀飛輪的「Jumbo」超薄腕錶。（圖／Audemars Piguet提供）



AP今年慶祝Roayl Oak皇家橡樹系列50周年，新作超薄飛行陀飛輪自動上鍊腕錶即為紀念錶款之一，裝載厚度僅3.4毫米自製2968 機芯，錶款整體厚度僅8.1毫米，品牌表示在此之前飛行陀飛輪為41 毫米腕錶的專屬複雜功能，為了將其納入錶徑更小的39毫米「Jumbo」錶殼中，克服不少挑戰，首次將傳動裝置移至機芯外緣，特別設計50周年專屬的自動盤，彰顯精巧工藝；而面盤設計向1972年原創款致敬，採用PVD（物理氣相沉積）塗層技術製作「雲夜藍 50」色調面盤，並裝飾「Petite Tapisserie」小型格紋，同時沿用「Baignoire」造型時標及指針，具夜光顯示。

▲AP Royal Oak皇家橡樹50周年超薄飛行陀飛輪自動上鍊腕錶，配備專屬自動盤。（圖／Audemars Piguet提供）



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