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小賈斯汀夫妻同台互動閃瞎！老婆海莉「禮服寬鬆」被疑懷孕

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記者王則絲／外電報導

第64屆葛萊美獎日前於美國登場，歌手小賈斯汀（Justin Bieber）以入圍8項提名之姿風光亮相，雖然最後並未抱得獎座，但是小賈斯汀與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）的放閃互動，亦是羨煞眾人。當晚海莉比伯選穿一襲高雅的白色絲緞禮服美翻了，不過由於身前剪裁寬鬆，網上便掀起她的懷孕謠言，讓海莉親上火線嚴肅回應：「我沒懷孕，別管我。」

本屆葛萊美頒獎典禮紅毯精彩程度不輸給奧斯卡，亮點有許多，其中小賈斯汀夫婦一登場瞬間成鏡頭焦點，兩人的造型都獲得高度好評。小賈斯汀穿著BALENCIAGA的超大號西裝套裝，內搭白色汗衫，腳下則踩著同樣超大號的Corcs聯名鞋款，展現個人強烈的街頭正裝風格，突破以往男星紅毯的既定造型。

▲小賈斯汀、海莉比伯 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀與老婆海莉現場親吻多次，閃瞎眾人。（圖／翻攝自IG@justinbieber）

海莉當晚則是選穿SAINT LAURENT 2022秋冬的象牙白色禮服，平領設計包裹胸型，遊走危險邊緣，裙襬隨著身形流瀉而下，顯得修長而優雅，搭配上鬆亂的辮子頭，更提升氣質。

▲小賈斯汀、海莉比伯 。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀、海莉比伯 。（圖／翻攝自IG）

▲海莉比伯葛萊美紅毯造型。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

不過由於這套禮服並不以貼身剪裁來強調身形，所以海莉的身前是十分寬鬆舒適的，因此網上就開始流傳海莉懷孕的傳言，讓她不得不親上火線回應其中一家媒體的貼文：「我沒懷孕，別管我。」粉絲們也護航：「只要一個女人不穿合身的衣服，她就會自動被貼上懷孕的標籤」、「她只是想穿舒適的衣服」、「那為什麼不懷疑小賈懷孕？他衣服這麼大。」形成意外話題。

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關鍵字：

小賈斯汀, 海莉比伯, 葛萊美, 懷孕, Justin Bieber, Hailey Bieber

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