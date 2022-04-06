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皮膚科醫師曝3大「防曬誤區」！錯誤使用小心皮膚變差還曬黑

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▲▼ 皮膚科醫師曝3大防曬誤區。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲皮膚科醫師提醒，注意防曬細節更能確保防曬效果。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@ahc.official、unsplash

隨著保養知識普及，越來越多人知道防曬對肌膚保養和健康的重要性，但有些人越防曬肌膚反而越差，長痘、敏感，甚至還變黑？很有可能就是你的防曬做錯了！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就指出3個常見的「防曬誤區」，防曬方式做錯、塗錯，會使效果大打折扣，甚至造成肌膚負擔，快來看看你是否中了？

＃防曬塗得越多越有效？

錯！李醫師表示，防曬需要足量塗抹，但錯誤的過多塗抹，會導致搓泥不成膜，不僅防曬效果打折扣，皮膚也會有負擔感，建議選擇質地輕薄、延展性好的防曬產品，適量塗抹即可。

＃敏感肌或用防曬就長痘，不塗更好？

錯，皮膚脆弱時更容易曬出問題！越用防曬皮膚越差、一用就長痘，是沒有合理判斷膚質需求，選擇相應適合的防曬方式，李醫師也進一步分享4種防曬方式適合的人群、膚質。

硬防曬：適合全膚質

物理防曬霜：適合敏感肌、油敏肌、油痘肌、孕婦及幼兒

化學防曬霜：適合健康皮膚，要求膚感的人群

物化結合防曬霜：視產品成份而定

＃物理防曬比化學防曬更安全？

李醫師表示，物理防曬確實比化學防曬更適合易敏人群，但皮膚的反饋比成分表全綠更重要。敏感肌挑選防曬時，應該更關注自己的使用感，和產品是否有相關測試證明。

▲▼ 皮膚科醫師曝3大防曬誤區。（圖／翻攝unsplash,IG）

李醫師也進一步分享防曬其實有「ABC」三大原則，分為：

A（Avoid）：不曬，盡可能避免被曬

B（Block）：遮擋，注重硬防曬

C（Cream）：防曬霜，在不能做到以上兩條件時，請堅持塗抹防曬

首選的防曬方式是不曬，不在陽光正強的時候出門。而若需要出門時，就採取「Block遮擋」，盡可能做足硬防曬，使用帽子、墨鏡、防曬衣等能遮就遮；但如果A、B這兩個條件都不允許，就要把防曬霜作為日常護理的重要一環，且每天堅持塗抹。

李醫師也提醒，膚感好的化學防曬品，通常成分比較複雜，容易被吸收和刺激皮膚，比較適用於健康的一般膚質。像是容易敏感的肌膚或油痘肌，建議嘗試相對溫和的物理防曬，尤其在皮膚敏感期時，建議優先選擇物理防曬。

塗抹防曬時也別胡亂打圈揉開，而是要少量多次的點塗上臉，再均勻鋪開，等待15分鐘成膜，到清爽不悶的狀態後，再進行後續的化妝或出門，這樣防曬力和舒適度就都能得到保障。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 誤區, 錯誤, NG, 方法, 建議, 皮膚科醫師, 醫生

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