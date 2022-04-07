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擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用

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文／C編

室內飄出雅緻氣息，是重視生活質感的第一步，可以運用香氛蠟燭或是室內擴香，打造出迷人的居家氣息，但室內擴香該怎麼使用，讓香味更加持久、或是立刻就香？可以參考以下方式使用，讓居家擴香更有效率地達到香味平衡。

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▲室內擴香,擴香瓶,擴香,Mark Bello Hologram,香氛,Her森森。（圖／Her）

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1.擴香枝的利用

擴香枝通常都會附3到5枝，可以按照空間的坪數來增減擴香枝數量，像是家裡坪數小，就可以選用3支就好，坪數大才需放進較多的枝數，香味也會比較濃，當然擴香枝的材質也有不同，建議是竹製、紙纖維或是藤製。

2.香味立刻散發

一般擴香枝放進擴香瓶之後，要等待2到3天味道才會比較濃郁，若是想要味道立刻散發的話，可以先將擴香枝放進擴香瓶，吸取香氛之後，再拿出來倒著插，讓味道更快散發，若是用到後面比較沒有味道，也可以利用擴香枝反插，製造出更濃郁的香味。

3.搭配香氛蠟燭味道更濃郁

擴香瓶擺放一陣子之後，雖然會聞到香味，但就會變得比較清淡，如果這時候覺得味道不夠，可以利用香氛蠟燭加強，有時候還可以裡用同種、不同香味的味道，打造出另類的香氛感受，讓味道更加迷人。

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「Her森森」就推出「韓國Mark Bello Hologram 極光系列室內擴香瓶200ml」，2入組原價998元、特價699元，平均一罐不到350元，漸層的瓶身光是放著就相當美，香氣多達6種可以選擇，絕對是不能錯過的居家神物。

關鍵字：

室內擴香, 擴香瓶, 擴香, Mark Bello Hologram, 香氛, Her森森

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