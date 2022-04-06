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4月星巴克連續14天買一送一　再加碼「限定3天」全品項第二杯半價

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▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

▲星巴克4月買一送一有外送平台。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團、業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克4月初針對會員推出一系列集星活動，近期疫情緊張，4／6起也針對外送平台推出促銷，連續14天祭出特定品項買一送一優惠，讓消費者不出門也能買到一杯咖啡，此外也針對4月中特定3天，在門市推「全品項第二杯半價」活動，提醒星迷們夏天即將到來，準備開喝吧！

星巴克從4／6起至4／19止，一連14天在外送平台foodomo推出優惠，只要購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或焦糖瑪奇朵，其中一杯由星巴克招待，等同直接現賺一杯，且為「全日活動」不限定時間，品項也包括銷售最熱門的那堤，誠意十足。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

此外，星巴克在4／11至4／13限定3天有「Early Summer」活動，消費者在此期間至店內購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，且部分門市不支援此活動。另從4／11起至6月初，再推純黑美式65元單一價優惠，每天早上10點前都可享有優惠價。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

伯朗咖啡館在4月也推出「世界地球日飲品買一送一」優惠，針對4／10、4／11、4／17、4／18、4／24、4／25都有好友分享優惠，各日優惠門市均有不同，建議可在官網查詢，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 外送

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