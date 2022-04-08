fb ig video ETtoday search mobile

小心腳臭上身！愛鮮豔襪子、每天穿同一雙鞋都是關鍵

>

文／C編

排除糖尿病、肝臟問題等疾病，很多人常常有腳臭的煩惱，一脫鞋下來濃濃的味道，不只別人受不了，自己也覺得相當害羞，尤其是要到別人家的時候，更是不敢脫鞋，有醫師就建議可以透過3個方式，避免腳臭問題發生。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲腳臭,腳,襪子,健康,Her森森。（圖／Her森森）

▲PLAYBOY學院兔女短襪8雙組，原價2560元，特價638元，點我購買

1.含棉量50%以上的襪子

別以為挑襪子「便宜的就好」，這樣的心態，往往挑到不適合的單品，醫師建議選擇棉含量50％以上的襪子，因為吸濕排汗效果好，比較不建議挑選聚脂纖維材質，這類型單品通常顏色鮮豔，機能也比較差。

2.酒精噴鞋抑制細菌

除了襪子的挑選很重要，每天穿的鞋子也是要定期消毒，因為腳臭大多數是因為腳流汗了之後，細菌滋生導致出現異味，建議可以在鞋子裡面噴酒精消毒，一方面也是能夠帶走鞋子裡面的濕氣，稍微晾一晾，抑制細菌滋生。

3.不要都穿一雙鞋

很多人習慣一雙鞋穿到底，每天都穿同一雙，這樣很容易讓腳的濕氣一直累積在同一雙鞋裡面，建議可以多幾雙鞋子，每天更換，或是至少2、3天輪替一次，讓鞋子乾一乾，避免濕氣積累，越穿只會越臭。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲腳臭,腳,襪子,健康,Her森森。（圖／Her森森）

▲PLAYBOY學院兔女短襪8雙組，原價2560元，特價638元，點我購買

「Her森森」推出「PLAYBOY學院兔女短襪8雙組」、「PLAYBOY橫條細針深履隱形襪8雙組」，原價2560元，前者特價638元、後者特價792元，高含棉量的材質，穿了不容易腳臭，男生、女生都有款式，還有多種襪子可以盡情挑選。

關鍵字：

腳臭, , 襪子, 健康, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子 李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉 小白鞋必備「洗鞋神器」才1090元　3步驟變乾淨超方便 減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生 什麼都沒做卻覺得好累？4個方法減少胡思亂想，降低內在精力耗損 網友回購30支up的潤唇膏　PONY一招神用法打造紅潤好氣色 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面