小心腳臭上身！愛鮮豔襪子、每天穿同一雙鞋都是關鍵

文／C編

排除糖尿病、肝臟問題等疾病，很多人常常有腳臭的煩惱，一脫鞋下來濃濃的味道，不只別人受不了，自己也覺得相當害羞，尤其是要到別人家的時候，更是不敢脫鞋，有醫師就建議可以透過3個方式，避免腳臭問題發生。

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1.含棉量50%以上的襪子

別以為挑襪子「便宜的就好」，這樣的心態，往往挑到不適合的單品，醫師建議選擇棉含量50％以上的襪子，因為吸濕排汗效果好，比較不建議挑選聚脂纖維材質，這類型單品通常顏色鮮豔，機能也比較差。

2.酒精噴鞋抑制細菌

除了襪子的挑選很重要，每天穿的鞋子也是要定期消毒，因為腳臭大多數是因為腳流汗了之後，細菌滋生導致出現異味，建議可以在鞋子裡面噴酒精消毒，一方面也是能夠帶走鞋子裡面的濕氣，稍微晾一晾，抑制細菌滋生。

3.不要都穿一雙鞋

很多人習慣一雙鞋穿到底，每天都穿同一雙，這樣很容易讓腳的濕氣一直累積在同一雙鞋裡面，建議可以多幾雙鞋子，每天更換，或是至少2、3天輪替一次，讓鞋子乾一乾，避免濕氣積累，越穿只會越臭。

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