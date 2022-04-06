母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主

記者李薇／台北報導

母親節即將到來，許多人會想要買康乃馨花束送給媽媽做為禮物，以下就盤點台灣3間厲害的花店，推出的康乃馨作品都相當厲害，有些已經開放預購，想要送花給媽媽當作禮物的人，要手刀下單才行！

＃CN FLOWER 繽紛馨情 鮮花禮盒，售價2,800元

▲超美的繽紛馨情鮮花禮盒。（圖／CN FLOWER官網）

CN FLOWER可以說是奢華花藝的首選，母親節有「繽紛馨情 鮮花禮盒」可以挑選，奶茶色、粉紅色的康乃馨互相搭配，展現出女性的溫柔與美麗，製作成禮盒的設計，不管是擺放當桌花或是抱在手上都很有份量感。

＃Datelier Flower 康乃馨混合花束（莓果），售價2680元

▲浪漫風格的手捧花系列。（圖／datelierflower IG）

粉紅色包裝緞帶，包裝著裡面乾燥玫瑰色的康乃馨，搭配少見的藍紫色康乃馨，溫柔中增添了些許浪漫的風格，搭配淺橘色的玫瑰花，對媽媽的愛意更加濃厚，除了有一束的康乃馨，也可以挑選單支的康乃馨，送給媽媽也是誠意十足。

＃花譜 韓式康乃馨盆花

▲不會凋謝的永生花系列。（圖／flowerscore_tw IG）

跟一般使用鮮花的花束不同，採用全永生的花材設計出不對稱著花型，擺在桌上相當時髦好看，而且永不凋謝的花材，也可以擺在家裡當作擺飾，增添居家質感氛圍，很適合喜歡韓系桌花風格的女孩挑選，送給媽媽永不凋謝的愛。