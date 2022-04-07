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HUMAN MADE招牌鴨子飛到LEVI’S外套上！NIGO親自示範帥翻

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記者王則絲／台北報導

潮牌HUMAN MADE主理人NIGO在去年以個人名義和丹寧品牌LEVI’S推出聯名系列，今年NIGO則是透過HUMAN MADE，再次與LEVI’S展開合作，將HUMAN MADE標誌性的可愛鴨子圖案，移植到NIGO鍾愛的506夾克外套上，而NIGO本人也親自上身示範，簡直帥翻了。

▲LEVI`S X HUMANMADE。（圖／品牌提供）

▲LEVI’S X HUMAN MADE聯名將在4月7日於LEVI’S東區旗艦店發售。（圖／品牌提供）

「LEVI’S X HUMAN MADE」系列以穿越古今的設計概念為主題，從最新形象畫報裡可以看到瀰漫著濃厚的東洋氛圍，地點就位於日本歷史最悠久的歌舞伎劇場出石永樂館，透過傳統歌舞伎廳的元素來傳遞古今交會的理念。

▲LEVI`S X HUMANMADE。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S X HUMANMADE。（圖／品牌提供）

▲本系列採納了兩款NIGO喜歡的506丹寧夾克和501丹寧褲做改造，由NIGO親身示範。（圖／品牌提供）

本系列採納了兩款NIGO喜歡的506丹寧夾克和501丹寧褲做改造。LEVI’S X HUMAN MADE聯名506夾克採用15盎司的日本赤耳丹寧面料製作，手感及份量感十足，背後以刺繡方式呈現HUMAN MADE招牌的鴨子圖案，且是飛行的模樣，以此呼應褲子口袋的鷹翅弧線，可愛童趣的同時簡直帥翻了，成為潮男們的夢幻逸品；501丹寧褲採用相同面料，紅旗標、雙馬皮標以及復刻鷹翅弧線，另外，兩款單品都使用特別設計的聯名鈕扣，細節滿滿。

LEVI’S X HUMAN MADE聯名將在4月7日於LEVI’S東區旗艦店發售。各位潮迷們來到台北東區，也別忘了逛逛全新開幕的Dickies工裝概念店「Energy Store」，首度引進專業滑板系列、日版874工裝褲與NEIGHBORHOOD聯名款等獨家商品，開幕期間還加碼推出限定工裝客製服務。

▲Dickies工裝概念店。（圖／品牌提供）

▲Dickies台北東區工裝概念店。（圖／品牌提供）

關於潮流界的強強聯手，近期還有一重大消息，就是Calvin Klein攜手Palace 推出CK1 Palace系列，本系列將Palace的玩心與幾何美學融入Calvin Klein最具標誌性的內衣、丹寧、T恤與刷毛上衣⋯⋯同時也是Palace首次推出的女性內衣單品，服裝採用黑、灰、白、小麥色與石灰色配色，並創造全新標誌，結合Calvin Klein logo與Palace經典「Tri-Ferg」三角Logo。

▲Calvin Klein 攜手 Palace 推出全新系列：CK1 Palace。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 攜手 Palace 推出全新系列：CK1 Palace。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 攜手 Palace 推出全新系列：CK1 Palace。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

NIGO, HUMAN MADE, LEVIS, LEVI’S

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