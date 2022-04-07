戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

每個人在感情中都有不同的恐懼點，有些人就最怕遇到會忽冷忽熱的另一半，讓人摸不清另一半到底是不夠在意自己，還是只是情感表達不好，猜來猜去覺得心好累。而以下3個星座就是戀愛中容易忽冷忽熱的代表，尤其Top 1平時純真可愛，但心思太敏感容易情緒化，一旦情緒不好就翻臉不理人。

Top 3：射手座



愛情雖然寶貴，但對於熱情奔放、好奇心很強的射手座來說，生活中還有許多新鮮有趣的事情等著他們探索，喜歡冒險的他們也不是不重視談戀愛，只是心思常會被一些新奇有趣的事物吸引，而不小心忽略另一半，使得射手的伴侶常會覺得他們時而熱情如火，時而漠不關心，就免不了抱怨，產生許多小矛盾。

Top 2：巨蟹座



平時對人溫柔體貼、善解人意的巨蟹座，其實有顆很敏感的心，尤其是戀愛中的巨蟹，因為很看重感情，會變得更敏感、太過多愁善感。一旦與另一半出現矛盾、爭執，他們首先不是理性的分析問題，而是跟著情緒走，忙著亂想和自憐，擔心對方會不會棄自己而去，使得巨蟹變得患得患失，容易沈浸在自己的情緒裡，而讓另一半陷入解釋或不解釋都無奈的狀態，久了就容易感到身心俱疲。

Top 1：雙魚座



雙魚座常給人純真、喜歡幻想的印象，也是因為他們內心總有個長不大的小孩，而這也體現在他們在愛情裡常會有喜怒無常的情緒。因為心思細膩敏感，容易情緒化、感情用事，導致他們情緒常像一陣風般來得很快，當他們開心時就像擁有了全世界，但又容易因為一些小事就陷入自己的難過情緒裡，翻臉不認人，這種起伏不定的情緒，會讓另一半有忽冷忽熱、天堂掉到地獄的感覺，而感到心累。

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