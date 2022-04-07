fb ig video ETtoday search mobile

戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人

>

▲▼戀愛中容易忽冷忽熱3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

每個人在感情中都有不同的恐懼點，有些人就最怕遇到會忽冷忽熱的另一半，讓人摸不清另一半到底是不夠在意自己，還是只是情感表達不好，猜來猜去覺得心好累。而以下3個星座就是戀愛中容易忽冷忽熱的代表，尤其Top 1平時純真可愛，但心思太敏感容易情緒化，一旦情緒不好就翻臉不理人。

▲▼戀愛中容易忽冷忽熱3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：射手座

愛情雖然寶貴，但對於熱情奔放、好奇心很強的射手座來說，生活中還有許多新鮮有趣的事情等著他們探索，喜歡冒險的他們也不是不重視談戀愛，只是心思常會被一些新奇有趣的事物吸引，而不小心忽略另一半，使得射手的伴侶常會覺得他們時而熱情如火，時而漠不關心，就免不了抱怨，產生許多小矛盾。

▲▼戀愛中容易忽冷忽熱3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

平時對人溫柔體貼、善解人意的巨蟹座，其實有顆很敏感的心，尤其是戀愛中的巨蟹，因為很看重感情，會變得更敏感、太過多愁善感。一旦與另一半出現矛盾、爭執，他們首先不是理性的分析問題，而是跟著情緒走，忙著亂想和自憐，擔心對方會不會棄自己而去，使得巨蟹變得患得患失，容易沈浸在自己的情緒裡，而讓另一半陷入解釋或不解釋都無奈的狀態，久了就容易感到身心俱疲。

▲▼戀愛中容易忽冷忽熱3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

雙魚座常給人純真、喜歡幻想的印象，也是因為他們內心總有個長不大的小孩，而這也體現在他們在愛情裡常會有喜怒無常的情緒。因為心思細膩敏感，容易情緒化、感情用事，導致他們情緒常像一陣風般來得很快，當他們開心時就像擁有了全世界，但又容易因為一些小事就陷入自己的難過情緒裡，翻臉不認人，這種起伏不定的情緒，會讓另一半有忽冷忽熱、天堂掉到地獄的感覺，而感到心累。

►最在意的「擇偶條件」！交友軟體用戶票選Top 5　網笑：第一太真實

►「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 戀愛, 愛情, 感情, 兩性, 忽冷忽熱, 雙魚, 巨蟹, 射手

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網瘋傳「鬱金香心測」超神準！　選一朵花看出你的理想愛情

網瘋傳「鬱金香心測」超神準！　選一朵花看出你的理想愛情

4月星巴克連續14天買一送一　再加碼「限定3天」全品項第二杯半價

4月星巴克連續14天買一送一　再加碼「限定3天」全品項第二杯半價

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息 美國名媛穿「超級破」牛仔褲引話題　網看傻：到底怎麼穿進去的？ 超準！從「喝咖啡」能看出真實性格，愛喝拿鐵較容易討好他人 BMW X5嬰幼兒推車9800元→4380元　還原度超高、還能自我操控必敗 比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤 Jennie撞衫「泰國神顏」被打趴！　她炫腹裝超狂馬甲線逆天 孫藝真4套婚紗行頭揭密！與玄彬緊牽手好幸福　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面