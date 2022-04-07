減少無用社交軟體！「5個方法」讓你減低焦慮感

▲浪費時間在社交軟體，會讓你越來越焦慮。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

緊湊的生活步調加上近日確診人數激增，你焦慮了嗎？其實焦慮是因為每天獲得的訊息過多，使得大腦過度思考，想得太多但做的很少，焦慮就很容易找上門，以下盤點幾個減少焦慮小方法，一起來看看！

#減少無用社交

盡量少使用社交軟體，許多社交軟體上面推送的都是包裝後的內容，大部分的人都喜歡展現好的一面給別人看，日子是自己在過，沒人能幫你把日子過好，別總是羨慕別人的好，因為那些和自己無關、

#培養興趣愛好

盡量培養一個興趣，能讓自己全然投入進去，像是看書、聽音樂，甚至是運動、畫畫都好，它能幫你抽離焦慮情緒，讓你快速轉換重心。

#保有存錢習慣

研究指出，存款可以有效提升安全感，當你處於焦慮，身心都想放鬆休息時，也有能力讓自己離開工作一段時間，存款能賦予你改變現況的勇氣。

#不要過度要求

對於任何事情，不要給自己設太高的目標，這樣容易使自己陷入焦慮，過高的期待帶來的結果不一定成正比，試著降低自己的預期，坦然接受事情的結果，你能過得更快樂。

#試著冥想

若是無論如何都靜不下心來，可以通過規律呼吸的練習來找回平靜的自己，每天只要利用5-10分鐘，試著長期堅持下去，能幫助改善過度焦慮，退一步去想，其實事情並沒有你想的那麼糟。

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