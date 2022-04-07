風・Luxury／IWC、百年靈帥氣飛行錶齊發　繽紛色女生也能駕馭

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「森林地」特別版，343,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提及飛行錶，多數錶迷立刻聯想到IWC（萬國表）與百年靈（Breitling），兩大品牌今年恰好以飛行錶為主軸，分別以新穎材質、豐富尺寸與色調吸引時尚男女目光。IWC搶搭湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）將於5月27日上映熱潮，推出深綠色、白色陶瓷與瓷化鈦金屬大集結的飛行員系列TOP GUN腕錶，帥氣飛行錶除了酷黑外有更多選擇。

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「太浩湖」特別版，343,000元。

IWC新款飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「森林地」特別版靈感源自海軍飛行員的飛行服，打造相同色系的綠色陶瓷錶殼與面盤，時標則採用較淺綠色；另一款TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「太浩湖」特別版以白陶瓷打造錶殼，呼應美國海軍空戰部隊學校飛行員經常穿越加州和拿華達州之間山區的太浩湖冬季景觀，以及他們的白色制服，兩款陶瓷錶均配織物內襯的橡膠錶帶，錶背鐫刻經典的TOP GUN海軍空戰部隊標誌，每年各限量生產1000只。

▲IWC飛行員系列 TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬計時腕錶41，405,000元。





▲IWC大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶43，329,000元。

像鈦金屬依樣輕盈堅固、兼具陶瓷抗刮特性的全瓷化鈦金屬（Ceratanium®），也是IWC年度重點，首次以此新穎材質打造TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬計時腕錶41，獨特的霧黑色彩被色彩公司Pantone命名為「IWC Ceratanium®」；而深受錶迷喜愛的大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶43新增黑色陶瓷款式，被取名為「IWC Jet Black」。

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時腕錶設計中性，男、女皆可佩戴。（圖／百年靈提供，以下同）





▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時精鋼腕錶顏色選擇豐富，單只272,000元

同樣以飛行錶聞名的百年靈，今年迎來Navitimer航空計時腕錶70周年，重新壯大此系列陣容，一次推出錶徑41mm、43mm與46mm尺寸搶攻男、女錶市場，新錶保留環形飛行滑尺、刻度時標、計時小盤與凹槽錶圈等經典設計，也加入復古元素，讓1952年採用的飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA）的機翼標誌重回面盤，材質有精鋼或18K紅金兩款，各有皮錶帶或鍊帶款，以及活潑亮麗色調的面盤款式。

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 41航空計時玫瑰金腕錶（左）560,000元， Navitimer B01 Chronograph 46航空計時玫瑰金腕錶鍊帶款1,192,000元。



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