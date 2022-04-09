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春夏5雙「小白鞋」超生火！凱特同款兩千有找、厚底設計曬美腿必收

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實習記者施至真／綜合報導

凱特王妃每每出席活動，所穿的服飾、包包、鞋款都會引起話題，並立即造成秒殺。回顧她與威廉王子出訪加勒比海之旅，透過一套套簡約穿搭展現親民好個性，特別是穿著白色素Tee腳踩小白鞋的休閒搭配，一現身就被網友們讚爆，小白鞋的百搭連王妃都擋不住其魅力，以下精選5雙春夏必備的小白鞋，有凱特王妃愛穿的Superga同款、Jennie私服著用的Alexander McQueen厚底款，絕對有一雙是你的愛。

＃Superga Classic 2750

凱特王妃日前的加勒比海之旅再度以親民造型掀起熱議。只見凱特穿著白色素Tee與軍綠色工作褲，腳踩Superga最經典的Classic 2750小白鞋，如此平凡的穿搭，卻在舉手投足之間依然展現優雅氣質，一現身就獲網友們讚賞，還被譽為凱特「史上最親民的造型」。

▲凱特王妃也愛Superga小白鞋。（圖／達志影像，翻攝shopbop）

▲凱特王妃也愛Superga小白鞋。（圖／翻攝IG@superga_official）

▲凱特王妃著用Classic 2750，約NT$1,880。（圖／達志影像，翻攝shopbop）

凱特著用的Superga小白鞋價格非常好入手，基本款不用2000元，舒適好走又百搭的特性，真的穿不膩。

＃Superga 2630 Stripe

小賈斯汀的老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也是Superga的頭號粉絲，這雙Superga 2630 Stripe使用微增高鞋底，搭上直條紋增加設計感，不只讓小白鞋更有辨識度，也是一推出便迅速熱銷一空的明星商品。

＃Superga 2790厚底增高

小隻女如果覺得海莉著用的2630 Stripe不夠高也沒關係，Superga 2790更有4cm高的厚底鞋墊，絕對能滿足妳的增高慾望，穿上立馬擁有細長美腿，但礙於一上架便迅速完售，女孩們想要氣勢高人一等，看到有貨就一定不能遲疑。


＃Alexander McQueen厚底小白鞋

Alexander McQueen的厚底小白鞋是BLACKPINK的Jennie私底下最愛穿的百搭鞋款，設計簡約又不容易撞款，穿上後不僅能夠營造清新活力，好感度還超爆棚，非常值得入手！

▲凱特王妃也愛Superga「小白鞋」。（圖／翻攝自ALEXANDER MCQUEEN官網，IG@ jennierubyjane）

▲Jennie著用ALEXANDER MCQUEEN厚底小白鞋。（圖／翻攝自ALEXANDER MCQUEEN官網，IG@ jennierubyjane）

＃Veja Nova Canvas Sneakers

說到小白鞋，絕對不能忘記法國品牌Veja，鞋身上經典斜V字樣就是最大賣點，不僅百搭耐看，更是許多明星的最愛，連梅根馬克爾（Meghan Markle）、艾瑪華森（Emma Watson）也都是粉絲，在純白的鞋身上，搭配奶油白Logo和同色鞋底，製造微撞色感，超可愛的巧思設計，一穿成主顧，另外還有高筒款可以選擇。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

Superga, 小白鞋, 凱特王妃, 穿搭, Veja

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