LIFE・經典／在進行斷捨離之前　該知道「先珍惜無用的物品」

▲在斷捨離之前，先找出對自己有意義的事物。（圖／Unsplash、pexels）

編輯／渺渺小姐

在疫情期間，許多人在家時間變長了，往往會開始檢視家中的物品，置身在物質充裕的時代，多數人往往擁有的太多，加上近年極簡生活的風行，「斷捨離」這名詞像是最棒的療癒方式，但在斷捨離之前，請先珍惜一些「無用」的東西，免得不小心丟棄了寶貴的自己。

在一般情況下的住所，總是一直在自己「物質慾望」與「生活空間」中拔河，環顧四周有多少自己擁有的物品，已經好幾個月、甚至是幾年都沒碰過，擁有的快樂是一瞬間，之後的相處卻是長久折磨，這樣的情況下，斷捨離是應行的解法，但有些看似無用的東西，在下手丟棄之前須再先想一想。

例如，你打從內心喜歡的書，裡面的文字或繪畫從以前到現在，仍然可以打動你的，跟著你這幾年，你總會一翻再翻，即便裡面內容，幾年才會再次相見。

例如，會讓你回想起某段時光的情書，記載著僅屬於你的人生片刻。是的，時光永不回頭，但偶爾會開一扇窗，讓你會心一笑、或者是真心哭泣，它們是鑰匙，而且只有你才能打開。

例如，珍視的人的遺物，奶奶在世前給的項鍊、阿公留下來的腳踏車，那些可睹物思人的物品，連帶的能讓懷念這件事變得日常，那是一種牽絆，也是人生最可貴的一種記憶。

例如，能讓你回到某段一直想回到的時光，或是證明你獨特人生的種種種種，只要能夠精簡你的感受，那些對別人而言的「無用」，可能是證明你個人成長軌跡的幸福物品，日本作家近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》中，總是要你一再的問自己，「這個物品會讓你怦然心動嗎？」才是在你決定斷捨離前，應該好好明瞭的事。

整理自己，是斷捨離之前要做的功課，請記得，「在太多的感受之下，感受就變得無用且無意義了」，別想看到什麼只要有點觸動就想留著，大腦無法記憶太多事情，把回憶當成剪貼簿，留住最美的片段即可，清掉枝微末節的雜訊，真正重要的事物才會浮現。