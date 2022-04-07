▲▼搶便宜不用等母親節　BIO UP眼周小熨斗眼霜界黑馬輕鬆擊潰老化

▲BIO UP「超緊緻能量特潤眼霜」賦予眼周肌膚彈潤緊實、抗老撫紋。

圖、文／東森自然美提供

還在比價各大品牌祭出的母親節活動哪一個比較划算嗎？「BIO UP科美研」讓你連母親節檔期都不用等，直接獻出最超值的優惠！由東森自然美超強研發團隊主導品牌「BIO UP科美研」，推出一系列酒粕保養品常常熱賣到缺貨，從紅翻全網讓女星網紅也瘋狂搶購的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」到全臉神級乳霜「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，連女人最怕顯老的眼周也幫你照顧到，一上市「超緊緻能量特潤眼霜」再度掀起話題，擁有「眼周救贖神器」暱稱，以雞尾酒配方、日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，先緊緻、再豐潤，最後激升光澤度，3階段開啟你的美眸魅力，賦予眼周肌膚彈潤緊實、抗老撫紋，輕輕一抹定格你的青春，「超緊緻能量特潤眼霜」將在4/9(六) 00:10於東森購物47台祭出超狂回饋專案，趕快設好鬧鐘，邀請親友一起跟上這波超級優惠。

挑對眼部保養品 輕鬆擊潰眼周老化問題

問過皮膚科醫生才知道，眼周肌膚厚度原來只有0.4mm，每天平均動眼超過10萬次，現代人多數戴著隱形眼鏡，種種對眼周肌膚的拉扯，讓眼睛每天心情都超鬱卒！眼周也是臉部肌膚當中，最脆弱最需要好好保養的部位，大家都說擦太滋潤的保養品很容易長肉芽，因此許多人都不敢嘗試眼霜，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師表示這是錯誤迷思，「眼周肌膚特點是相對臉部肌膚較薄，易有阻塞問題，有些人可能會產生類似肉芽的粟粒腫，如果挑選的眼霜質地細緻好吸收，除了敏感肌外，一般人也可薄敷當作眼膜加乘保養」，另外適齡使用眼周抗老保養品，選擇適合自己的，減少不正常拉扯及摩擦，平時也要正確卸妝與防曬，都可延緩眼周老化。

珍稀成分直入眼周肌膚 秒殺所有細紋黯沉

視覺年齡大於實際年齡，關鍵在於眼周肌膚，眼皮下垂、眼周細紋、暗沉等都會影響視覺年齡，面對這些老化問題該怎麼解決？「超緊緻能量特潤眼霜」鎖定眼周產生的肌膚困擾，匯集多種珍稀成分直入肌膚，眼霜質地輕盈能快速滲透，達到縮時保養效果。同時延續BIO UP最引以為傲的專利雞尾酒配方基底，高酵潤澤立即保濕，再搭配具備8大品質安全指標堅持的日本CoQ10，密集注入豐潤彈力，快速賦活眼周，緊緻撫紋延緩老化，持續供給抗老能量。另外擁有來自日本岩手縣的專利重瓣晚櫻花濃萃，迅速提亮秒殺眼周暗沉，與憔悴感說掰掰，虹光科技加強提升光澤加以修飾，一抹展現明亮眼眸，重現亮眼奇蹟。

▲「超緊緻能量特潤眼霜」採用專利雞尾酒配方與重瓣晚櫻花濃萃，一抹展現明亮眼眸。

別讓你的眼睛出賣你的年齡，眼周肌膚是全臉最嬌嫩的部分，衰老速度比臉部多3倍，因此平時保養除了眼下與眼尾的細紋黯沉等部分，多數人更容易忽略的上眼皮也不能略過，全部都擦到才是完整的保養，「超緊緻能量特潤眼霜」大幅強化分區保養的概念，以珍稀成分開啟3階段美眸魅力，全面擊破眼周肌膚問題，一鍵美顏上提下補，超有感神級眼霜，質地清爽又帶有潤感，直接讓你變身「養眼」美女。

▲BIO UP科美研超緊緻能量特潤眼霜20g NT$3,280

以雞尾酒配方、日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，3階段開啟美眸魅力，先緊緻、再豐潤，激升光澤度，征服青春，賦予彈潤緊實、抗老撫紋，全面擊破眼周肌膚問題。

東森購物客服專線0800-045-080

BIO UP粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW

BIO UP官網 https://www.bio-up.com.tw/