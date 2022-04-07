春夏必備8款「精品托特包」！DIOR出鏡率極高、FENDI玳瑁把手超生火

文／美人圈

說到好看又兼具實用的包款，那就一定是托特包啦！各大品牌2022在春夏也推出許多新款，以下小編帶來8款2022年「精品托特包新品」推薦，CELINE、DIOR耐用又時髦，Chanel、Prada超必收，Tory burch這款萬元有找～

2022托特包新品推薦1：BURBERRY 迷你帆布和皮革 Frances 托特包

BURBERRY推出全新「Frances 托特包」，小巧身形容量卻不小，尺寸可容納所有尺寸的iPhone！採用帆布拼緝明線皮革打造，加上品牌Thomas Burberry 專屬logo，無論質感、可愛度都兼具，加上米色、棕褐色清爽又耐看的色系，讓女孩可以百搭出不同風格～另外，除了手提造型，還有可拆式背帶攜帶，逛街、出遊都適合！

▲BURBERRY 迷你帆布和皮革 Frances 托特包，NT$39,900。（圖／翻攝BURBERRY）

2022托特包新品推薦2：CELINE 拉菲草緹花TRIOMPHE及小牛皮大型CABAS THAIS手袋

CELINE這款托特包是以天然拉菲草編織而成，相當耐髒，除了包身上平鋪的黑色凱旋門圖案外，還拼貼一枚小牛皮logo樣式，與背帶上的握把觸相呼應，相當具有巧思！背上身超吸睛，加上超大容量，讓上班族即使通勤也可以擁有超時髦LOOK！

▲CELINE 拉菲草緹花TRIOMPHE及小牛皮大型CABAS THAIS手袋，NT$57,000。（圖／翻攝CELINE）

2022托特包新品推薦3：LOUIS VUITTON PETIT SAC PLAT

這款Petit Sac Plat手袋採用品牌經典的Monogram帆布打造！以迷你造型重新詮釋Sac Plat袋款，小編真心覺得超可愛啊～雖然袋身小巧輕盈，但容量卻格外寬敞，無論是粉餅、口紅，還是手機通通裝的下，並且設有兩個頂端手柄和可拆式皮革肩帶，絕對是LV迷們今年必收款式～

▲Louis vuitton PETIT SAC PLAT，NT$51,000。（圖／翻攝Louis vuitton）

2022托特包新品推薦4：DIOR 小碼DIOR BOOK TOTE 輕便袋

說到托特包怎麼能不提DIOR！時尚潮人人手一顆DIOR BOOK TOTE，出鏡率極高！以Dior Oblique主題圖案刺繡，並飾以「CHRISTIAN DIOR」標誌，相當有型又質感！採用深藍色系的色系比其他色選更百搭，無論是一身的牛仔日常穿搭，還是正裝都可以駕馭，加上超耐裝的大容量的優點，不難猜測系一款DIOR家爆款就是它～

▲DIOR 小碼DIOR BOOK TOTE 輕便袋，NT$94,000。（圖／翻攝DIOR）

2022托特包新品推薦5：CHANEL 晚宴包

Chanel 2022春夏系列新上市！以防刮的黑色粒紋小羊皮作為面料，除了背帶外，還以小香精典的金屬鏈條飾邊，可愛又奢華的外型看了它一秒就讓少女心爆棚啦～比起一般的小廢包，這款小編一眼相中這款晚宴包，容量大小日常都相當的夠裝，基本的手機、小卡夾都放得下。

▲CHANEL 晚宴包，NT$148,700。（圖／翻攝Chanel）

2022托特包新品推薦6：TORY BURCH ELLA 小托特包

TORY BURCH這款ELLA 小托特包真的是春夏必備～以耐用的尼龍製作，磁性和角撐板按扣開合，加上連13 英寸筆記本電腦都放得進去的超大容量，超適合當作公事包使用！包身設計相當簡約，搭配上清爽的薄荷綠色，並且萬元都不到的親民價格，完全沒有不購入的道理！

▲TORY BURCH ELLA 小托特包，NT$9,690。（圖／翻攝TORY BURCH）

2022托特包新品推薦7：PRADA 小號拋光皮革手提袋

Prada小號手提袋造型方正俐落，以拋光皮革縫製，正面飾以搪瓷金屬三角形標誌，加上不俗豔的櫻桃紅，不論是帥氣的黑色皮革外套，還是乾淨的白色系穿搭，只要背上身後你就是街上最亮眼的女孩～還貼心的使用可拆式皮革肩帶，提供不同佩戴方式。

▲PRADA 小號拋光皮革手提袋，NT$69,000。（圖／翻攝PRADA，下同）

除此之外，這系列還有黑色、白色等簡約又時髦的色系，以及雪花石膏粉、水綠色相當少女可愛的色選，真的讓人選擇障礙！

2022托特包新品推薦8：FENDI 迷你款式白色皮革Sunshine手提袋

FENDI迷你Sunshine包款，以小牛皮製作，搭配熱印「FENDI ROMA」和玳瑁效果的把手，超特別的設計真的美翻～包包採內襯隔層，邊緣為同色系皮革和鍍金金屬製品，細節完全做到位，完全就是滿分的時尚單品！這款還有推出水藍色、棕色等不同色選，時尚迷們趕快衝～

▲FENDI 迷你款式白色皮革Sunshine手提袋，NT$52,000。（圖／翻攝FENDI）

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