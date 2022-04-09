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30款「短髮範本」收藏起來　Lisa俐落一刀切時下最夯、蛋捲燙超修臉型

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文／美人圈

夏日即將來臨，想換個清爽的新造型嗎？這回小編帶來了30款「短髮造型圖鑑」推薦，讓大家換髮型時可以參考！都是2022年韓國歐膩、日妞流行款以及明星大勢款，從俐落一刀剪、浪漫波浪捲、俏皮羊毛捲到減齡掛耳短髮都應有盡有！趕緊將這篇收藏起來，今年就換上俐落的短髮造型吧~

推薦 1：區塊剪短髮

楊丞琳近日又挑戰新的短髮造型「區塊剪（Block cut)」，是時下非常流行的髮型！而Block在英文中有塊狀之意，主要是透過將髮絲切成塊狀般，來帶出層次感，從每個角度看都很修飾臉型，再加上「莓果棕髮色」，真的質感和時髦兼具呀！

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲楊丞琳區塊剪造型。（圖／翻攝IG@rainie77）

另外這款「區塊剪短髮」，長度設定與嘴巴平齊的短髮，在臉旁加入區塊剪並搭配齊劉海，馬上聚焦了五官，提升了臉部輪廓的精緻感，看起來也相當減齡！

推薦 2：一刀切短髮＋齊瀏海

造型相當多變的Lisa，這款絕對是他的招牌髮型！無論是IG、小紅書上都引起了Lisa同款髮型風潮，先前的耳掛染，更是火的沒話說，俏麗的短髮加上挑染點綴，凸顯了她的深邃五官，更顯得精緻迷人！近期則是以粉金色亮相，整個春夏氛圍滿滿～

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲Lisa一刀切短髮＋齊瀏海。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）

推薦 3：齊肩短髮

時尚媽咪Melody的招牌髮型，就是這款「齊肩短髮」，長度落在肩上，完美襯托出鎖骨，展現迷人的女人味，搭配齊瀏海，不僅修飾臉型，也有減齡的效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

推薦 4：一刀切短髮＋空氣瀏海

一刀切短髮真的是時下最夯的髮型之一！搭配空氣瀏海顯臉小又減齡，再搭配可甜可鹽的奶茶髮色，什麼風格都能駕馭，對於第一次挑戰短髮的女孩們來說，這款髮型絕對是首選！

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲一刀切短髮＋空氣瀏海絕對是剪短首選。（圖／翻攝小紅書＠魔力小颖）

推薦 5：內彎短髮

內彎短髮是萌妹子必備髮型！耳下的長度，搭配恰到好處的彎度，不僅能修飾臉部線條，也很好整理！看起來甜美又有活力，搭配上修飾臉型的空氣瀏海，夏日的小甜心就是你。

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲內彎短髮。（圖／翻攝小紅書＠长沙SALON CHICHI 老五）

另外這款是髮尾微微地向外翹，充滿青春俏皮感，加上粉色掛耳染為造型畫龍點睛，讓髮型更有亮點！

推薦 6：外翹捲短髮

「外翹捲短髮」近期在日、韓妞INS上大火啊！波浪線條搭上髮尾向外翹+空氣瀏海，顯得氣質優雅，再由莓果棕色點綴，整個膚色白一階，顯得氣色非常好。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

另外這款是髮尾微微地向外翹，充滿青春俏皮感，加上粉色掛耳染為造型畫龍點睛，讓髮型更有亮點！

推薦 7：短鮑伯＋眉上瀏海

時尚潮模李函的招牌髮型，厚實的短鮑伯加上眉上瀏海，讓五官顯得更立體，看起來俐落又時髦，這款髮型也相當好整理，喜歡個性風格的女孩們不妨嘗試看看。

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲短鮑伯＋眉上瀏海。（圖／翻攝IG@kiwileehan）

推薦 8：日系極短髮

這款極短髮是許多日本妹子的最愛！中低層次的剪髮，讓後腦顯得更蓬鬆圓潤，可以修飾頭型，搭配空氣瀏海，看起來空靈又俏麗～

推薦 9：雙C波浪捲髮

這款「雙C波浪捲髮」太好看！第一個C往內，第二個C往外，營造微微的外翹感，搭配空氣瀏海，秒變小V臉，任何臉型都能駕馭。

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲雙C波浪捲髮。（圖／翻攝小紅書＠叫我小羊__）

推薦 10：蛋捲燙短髮

鬆鬆軟軟的蛋捲燙，是細軟扁塌髮的救星！不僅能讓髮量看起來變多，也能完美修飾臉型，看起來慵懶又浪漫～並且蛋捲燙的捲度還能維持較久呦！

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲蛋捲燙短髮。（圖／翻攝小紅書＠南京MG发型设计国威老师）

推薦 11：復古羊毛捲短髮

羊毛捲又稱泡麵頭，捲度較浮誇，很有80年代的復古感！羊毛捲燙的高度從髮根到髮尾，讓髮型顯得豐盈飽滿，非常的有特色，喜愛復古氛圍的女孩可以嘗試，但這款髮型需要花較多時間整理呦！

 
 
 
 
 
 
 

推薦 12：及肩短髮

這款「及肩短髮」長度落在肩上，可綁起來也能放下，有多種造型能變換！頭髮兩側蓬鬆的弧度能修飾顴骨，改善面部五官比例，搭配蓬鬆的內彎瀏海減齡又時髦。

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲及肩短髮。（圖／翻攝小紅書＠石头发型设计）

推薦 13：波浪捲短髮

波浪捲搭配微捲中分，會增加髮型的層次感，髮量視覺效果也變多，看上去性感又成熟！這款髮型也相當好打理，喜歡成熟風格的歐膩可以試試。

▲「流行短髮造型」推薦。（圖／美人圈提供）

▲波浪捲短髮。（圖／翻攝小紅書＠桐乡美格造型创始人-刘小嫣）

推薦 14：雲朵燙短髮

雲朵燙顧名思義，是一款富有滿滿空氣感的波浪捲，宛如雲朵繚繞般。捲度線條自然，層次鮮明，讓整體造型擁有豐盈又慵懶的氣息。

 
 
 
 

推薦 15：韓系八字瀏海短髮

這款短髮主要以八字瀏海為焦點，S型弧度的長瀏海恰好落在顴骨兩側，形成優雅的八字曲線，可以修飾臉頰肉、高顴骨的問題，能打造出零死角的完美臉型。

 
 
 
 

推薦 16：公主切短髮

公主切也是今年很火紅的髮型之一！最大的特色就是齊瀏海，搭配兩側耳邊一刀平剪的髮束，看似有點難駕馭，但只要選對長度，就能完美修飾臉型，並營造出漫畫少女的感覺～再加上灰色耳圈染點綴，波動頭髮時超吸睛！

▲公主切+耳圈染非常吸睛。（圖／小紅書＠小芳的梦想）

推薦 17：一刀切短髮＋中分瀏海

全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》發佈會時，以全新短髮造型亮相，俐落的一刀切短髮，搭配中分瀏海，整個氣勢十足，加上烏黑直髮，更能修飾臉部輪廓，展現了優雅的女人味。

▲全智賢一刀切短髮，搭配中分瀏海，整個氣勢十足。（圖／NETFLIX）

同款髮型換上咖啡棕髮色，顯白又溫柔～

推薦 18：嘻皮捲短髮

9m88這款「嘻皮捲短髮」真的超有特色！整頭的小捲燙有種復古感，看起來隨性又慵懶～只要一個梳子、髮蠟和吹風機就能打理了！

推薦 19：流蘇剪短髮

MAMAMOO華莎剪去了一頭長髮，帶來了這款俐落的「流蘇短髮」，依照臉型、頭型剪出層次，讓髮絲更加輕盈，搭配烏黑的髮色，看起來更加性感帥氣，這款髮型也很好整理，酷辣女孩必試呀！

▲華莎剪了流蘇短髮。（圖／IG@_mariahwasa）

推薦 20：高層次短髮

「高層次短髮」也是日妞INS出鏡率極高的髮型！新垣結衣也剪過同款，又高又多的層次感，顯得頭髮蓬鬆有型，視覺上也很顯臉小，但層次較多，需要花較多時間整理。

 

推薦 21：日系鮑伯短髮

這款「日系鮑伯短髮」太萌！長度落在嘴巴旁，微微內彎的層次，非常修飾臉的輪廓，搭配空氣瀏海，很有少女感，視覺年齡馬上少了5歲。

推薦 22：多層次短髮

這款「多層次短髮」一共有兩層，在臉頰旁打造出S型的弧度，髮尾微微外翹，凸顯了五官比例，看起來青春有活力！加上挑染和空氣瀏海，讓頭髮更多層次，營造出浪漫氛圍感。

 

推薦 23：慵懶捲短髮

王淨的「慵懶捲短髮」絕對是短髮過渡期的最佳選擇！微微的捲度線條，搭上大旁分展現優雅氣質感，及肩的長度即使外翹也相當自然有型。

▲王淨的慵懶捲短髮是短髮過渡期的最佳選擇（圖／IG@_ginglebellaaa）

推薦 24：街頭少年感短髮

韓劇《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍，這款可甜可鹽的短髮髮型超適合酷帥小姐姐！隨性的S捲能展現出個人魅力和辨識度，這款髮型同時也很好打理，隨意紮個半丸子頭，馬上展現出活潑氣息！

▲鄭浩妍S捲短髮。（圖／IG@hoooooyeony）

推薦 25：水波紋燙短髮

水波紋燙比羊毛捲、蛋捲燙更整齊，捲度也更大，能完美修飾臉型，有年輕可愛的既視感，很適合髮量偏多、硬的人，讓頭髮看起來鬆軟有彈性。

推薦 26：韓式氣墊燙短髮

近期這種空氣感的「氣墊燙」超燒！在髮尾分層內外捲，增加層次感，長度恰巧落在臉龐，看起來超顯瘦，搭配深棕髮色，整個春夏氛圍感滿滿，韓系歐膩這款必TRY～

推薦 27：水母頭短髮

太妍這款短髮造型非常時髦，頭頂的頭髮有點蓬度，髮尾的頭髮順著脖子，微微向外翹的弧度，再搭配瀏海，是一顆很有亮點的水母頭，也不會過於浮誇。

推薦 28：浪漫捲短髮

這款波浪捲又稱浪漫捲！兩個S型弧度的捲，剛好在及肩的長度，搭配空氣瀏海，看上去相當軟萌～若是細軟髮不想要頭髮看起來扁塌，這款髮型也是不錯的選擇唷！

▲這款波浪捲又稱浪漫捲。（圖／小紅書＠皮飞）

推薦 29：法式大捲短髮

這款「法式大捲短髮」好有女人味！耳下的長度，搭配大捲度，帶有蓬鬆慵懶感，也非常修飾臉型，加上大紅唇，完全釋放性感魅力，真的太美啦！

 
 
 
 

推薦 30：西裝頭短髮

西裝頭短髮就是「油頭造型」，將頭髮全部貼住頭型，展現出氣勢與個性感！搭上西裝更是時髦，帥氣女孩不妨嘗試看看～

 
 
 

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

短髮, 女生短髮造型, 短髮圖鑑, 短髮造型, 楊丞琳

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