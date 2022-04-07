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郭雪芙親回《華燈》走光風波　「用珠寶當幸運物」轉換心情

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▲郭雪芙演繹Qeelin全新《Wulu 18》系列珠寶 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin 邁入18週年，於今（7日）請到女星郭雪芙演繹全新《Wulu 18》系列珠寶，她佩戴單邊不對稱耳環營造簡約感。而日前《華燈3》完結，一度被瘋傳疑似走光的影片，對此郭雪芙親自回應：「我沒有不介意，只是我覺得沒什麼好關注的。」

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙佩戴Qeelin Wulu 18系列吊墜、耳環。（圖／品牌提供）

郭雪芙許久未出席公開活動難掩緊張心情，她此次演繹《Wulu 18》系列珠寶，流暢的弧形線條是一大亮點，更因葫蘆的平安寓意，讓她戴上就感到很幸運，郭雪芙透露私下偏好簡單的穿搭，藉此彰顯飾品的亮度。若是只能佩戴一款飾品出門，她會選擇耳環，原因是不分季節都能點綴整體造型。而品牌今年滿18歲，被問到想對18歲的自己說什麼？郭雪芙打趣回應：「應該叫她快點存錢才能買珠寶。」

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙認為品牌珠寶是幸運物。（圖／品牌提供）

日前《華燈3》完結，郭雪芙坦言鬆了口氣，「沒有人問我兇手是誰了，沒有人來煩我了。」對於日前網上瘋傳她在戲中的走光影片，郭雪芙認為官方都已經回應過了，就是有人惡意在作假，她強調：「我沒有不介意，只是我覺得沒什麼好關注的，應該是要找到流出來的人，這樣的人比較壞。」郭雪芙表示未來還想挑戰女混混角色，對於尺度就是看心情。

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙 。（圖／品牌提供）

▲全新作品Wulu 18 系列以流線幾何美學葫蘆為主軸，（依序）18K玫瑰金鑲鑽耳環 、18K玫瑰金紅瑪瑙鑲鑽手鐲。（圖／品牌提供）

品牌今年（2022年）滿18歲，推出全新作品Wulu 18 系列，以中華文化圖騰流線幾何美學葫蘆為主軸，以鉚釘結構帶來穩定效果，在18K 玫瑰金襯托下綻放光澤。本次推出5個尺寸，包括吊墜、胸針、皮革手環以及皮革頸環豐富日常搭配。

關鍵字：

珠寶, 郭雪芙, Qeelin, 華燈初上

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