8款精品長夾超好入手！LOEWE粒面小牛皮、LV老花通通不用三萬元

文／美人圈

皮夾有「財庫」的象徵，如果皮夾中發票成堆、鈔票亂塞可是會讓財運出走！不妨找一款多功能又有大容量收納空間的長夾，幫助你維持錢包中的整潔，守財同時財運大開～這回編輯蒐集了8款適合入門的長夾推薦，CHANEL、LV通通不用三萬元就可入手，新的一年想要財源滾滾，先從換錢包開始！

推薦1：CELINE TRIOMPHE 帆布及羊皮大型翻蓋銀包

TRIOMPHE的經典老花小羊皮面料一直是CELINE熱賣款！設有十二個信用卡插袋、一個拉鍊口袋及兩個摺檔式內格，超實用的寬敞內層，輕鬆收納，加上釘扣的開關設計，不僅非常符合卡片一族的需求，也不用擔心卡片、鈔票零錢遺失。

▲CELINE TRIOMPHE 帆布及羊皮大型翻蓋銀包黃褐色，NT$22,000。（圖／翻攝CELINE）

推薦2：PRADA Saffiano皮革長錢包

這款錢包讓人一眼就愛上！選用的品牌經典Saffiano皮革以十字紋及蠟面質感，設計成相當優雅的拉鍊錢包，並以壓印的字樣標誌。容量相當的大，含有十二個卡槽、及鈔票隔層，真的超夠裝～這款一共推出兩個顏色，分別是雪花石膏粉以及天藍色、叫人難以抉擇！藍色款的內層還是使用撞色設計，更增添設計層次感。

▲PRADA Saffiano皮革長錢包，NT$27,000。（圖／翻攝PARDA）

推薦3：LOEWE 大號粒面小牛皮豎款錢包

LOEWE這款豎款錢包是2022春季新品！以酪梨色的粒面小牛皮製成，皮帶開扣綴以品牌的浮雕LOGO，整體相當簡潔素雅！打開錢包後映入眼簾的是時髦的芥末黃色，內裏設有拉鍊零錢袋、鈔票隔層、七個信用卡層，想找多格層錢包的朋友、卻又不想太佔空間，這款完全可以入手。

▲LOEWE 大號粒面小牛皮豎款錢包，約NT$22,000。（圖／翻攝LOEWE）

推薦4：CHANEL 拉鏈皮夾

不喜歡太過奢華、喜歡低調卻帶有設計款的皮夾，這款非常推薦！以復古的光滑小牛皮製成，以零格圖案做拼接提升整體設計感，外型時尚也相當耐裝，並附有小提帶，讓你出門倒個垃圾、買宵夜也能超時尚。

▲CHANEL 拉鏈皮夾，NT$28,000。（圖／翻攝CHANEL）

推薦5：YSL MONOGRAM大號翻蓋錢包

真的不得不說YSL太會設計了～每次推出新品又是女孩們對不起荷包的時刻！這款MONOGRAM大號翻蓋錢包採用了100%小牛皮製成，並飾以銀色金屬的YSL LOGO，拿在手上超級吸睛，根本就是仙女御用錢包～這款不光外觀美，還兼具了大容量的實用性，十八個信用卡層及四個鈔票隔層，讓你輕鬆收納。

▲YSL MONOGRAM大號翻蓋錢包，NT$29,700。（圖／翻攝YSL）

推薦6：FENDI 長款皮夾配飾鏈

這款Fendi Way長款皮夾，以簡單的黑色皮革綴以金屬LOGO，簡約時尚的外型，相當耐看好搭配！內裡採仿皮夾設計，有兩個角撐式隔層、一個拉鏈口袋、兩個平貼口袋和十個信用卡夾層，並且還附上可拆卸細鏈肩帶，相較於其他品牌來說CP值真的超高！

▲FENDI 長款皮夾配飾鏈，NT$26,500。（圖／翻攝FENDI）

推薦7：COACH WYN 經典 SIGNATURE 帆布撞色柔軟皮夾

這款柔軟皮夾是以經典 Signature 帆布與精緻皮革打造而成，綴有經典 Signature 金屬配件，並以優雅的信封紅棕皮革碰撞出復古情懷。皮夾具有側片構造，內裡有八格卡片插槽與現金收納隔層，還貼心的將外部設置有拉鍊閉合硬幣袋以及藏在翻蓋底下的插入式插槽，能放置需隨時取用的隨身物品！

▲COACH WYN 經典 SIGNATURE 帆布撞色柔軟皮夾，NT$7,500。（圖／翻攝COACH）

推薦8：LOUIS VUITTON SARAH錢包

這款Sarah錢包絕對louis vuitton經典中的經典！以著名的Monogram帆布結合粒面皮革襯裡，不僅相當耐用、防刮，典雅的信封式設計隱藏著寬敞的內部空間，配有兩個大型隔層、一個中央拉鏈零錢格和多個信用卡夾層，非常適合剛入門LV、或是想投資一款不退流行錢包的朋友選購。

▲LOUIS VUITTON SARAH錢包，NT$24,100。（圖／翻攝LOUIS VUITTON）

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