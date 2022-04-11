6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級

文／美人圈

素T絕對是春夏的必備單品！不過如果選錯版型、材質，很容易從百搭單品變得像阿公內衣，以下編輯為大家帶來6款「平價網拍素T」推薦，Uniqlo、Mercci22每款都不超過五百元，小資女省荷包同時變身時尚潮人！

平價網拍素T推薦1：Uniqlo U圓領T恤

Uniqlo U系列無論男女都愛穿！尤其是這件U圓領T恤，雖是簡單的T恤，但大身和袖子的形狀、袖子和衣長的比例都是經過團隊精密計算，因此上身後完美修飾身材，加上XS-3XL的超齊全尺寸，所有身形都可以找到最適合、舒服的尺寸。這款T恤磅數較高，也特別將領線的羅紋寬度加寬，單穿時也不會像內衣，反而相當好看！

▲Uniqlo U圓領T恤，NT$390。（圖／翻攝IG@uniqlo_hk_macau）

平價網拍素T推薦2：GU 純棉迷你T恤

夏天就是要露出性感小蠻腰！GU純棉迷你T恤同樣擁有XS-XXL的齊全尺寸，還有8個色選，可愛的糖果色系到基本簡約的黑白，讓女孩們用素T搭配出多元風格！這款T恤雖然是做短版設計，不過長度不會過短，加上略寬的版型，只會讓你隱約露出最顯瘦的腰部線條，比較害羞的女孩也不用擔心會過度暴露！

▲GU純棉迷你T恤，NT$390。（圖／翻攝GU）

平價網拍素T推薦3：Pazzo MIT 時髦氣勢感短版上衣

歐美超流行無袖背心今年夏天超必收！一般這種背心都會加入墊肩元素，雖然時髦不過卻挑身形，Pazzo的這款是沒有墊肩，將肩線位置擴大，無論是寬肩、窄肩都可以達到修飾效果，就連手臂的掰掰肉也可被藏起來！另外，下襬鬆緊帶設計可以襯出纖細的腰部，搭配西裝褲就可以拉長身形比例，瞬間變九頭身美女！或是搭配清爽的五分褲、單車褲，一套俐落又不失搭配性，穿去健身被搭訕機率大大提升！

▲Pazzo MIT時髦氣勢感短版上衣，NT$490。（圖／翻攝Pazzo）

平價網拍素T推薦4：Mercci22 後U露背上衣

前面乍看是簡單的素T，後U領則展現出小性感女人味！若是手臂肉肉的女孩，建議避開過於合身的版型，否則容易讓身形原形畢露，像是這款的略寬的五分袖是遮肉的利器，加上不過分的後U設計，會讓身形顯得骨感，加上半身裙襯出女性的完美S曲線，以及細根高跟鞋、墨鏡的搭配，相當具有法式氛圍感！

▲Mercci22 後U露背上衣，NT$480。（圖／翻攝Mercci22）

平價網拍素T推薦5：Meier.q PROJECT.M 圓領百搭基礎T

覺得一般素T很無聊？Meier.q PROJECT.M 圓領百搭基礎T，採以斜角的袖口設計增加設計感，且斜切的袖口在視覺上有往上延伸效果，無論正面、側面，都可以零死角修飾女生們在意的蝴蝶袖。上身後展現出俐落的都會女性風格，加上筆挺的打摺西裝褲、背上腋下包，就是最時尚的職場穿搭！加上A字五分褲及樂福皮鞋又展現出不同風格！如果再套上同色系的oversize西裝外套，增添復古與率性的氣息！

▲Meier.q PROJECT.M 圓領百搭基礎T，NT$390。（圖／翻攝Meier.q）

平價網拍素T推薦6：Lovfee 復古方領針織上衣

透過方領的剪裁設計，可以將女孩們纖細的脖頸線條、性感的鎖骨給凸顯出來，透過露出大面積肌膚，起到修飾臉型、轉移焦點的作用，因此顯瘦效果比起一般圓領設計來得更為顯瘦！針織面料加上一條復古珍珠項鍊，盤起頭髮，彷彿就是法國巴黎街頭的時尚潮人，吸睛又迷人。

▲Lovfee 復古方領針織上衣，NT$490。（圖／翻攝Lovfee）

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