7家「平價網拍」網推爆不怕撞款！百元甜甜價入手，買到無法自拔

文／美人圈

近期台灣的網拍平價服飾越來越多，想要在其中找出百搭實穿、品質好的商品真的是大海撈針！這次編輯特別網羅7家「網友好口碑平價網拍服飾」，讓你不用花大錢也可以穿出好品質、又不怕撞款！

▲網推平價服飾。（圖／翻攝IG@@29.studio__、IG@grass_style）

1：29 studio

首先第一家也是小編自己的口袋名單！29 studio風格比較偏向性冷淡風，在這可以找到非常具有設計感的服飾，以一般的韓貨連線價位來說，29 studio 價格非常的親民！剛點進IG，會以為又是高單價的韓貨賣家，但其實除了外套以外，基本上都是千元以下，讓你不用花大錢也可以穿出高質感～

2：roshop.tw

擁有將近10萬追蹤的roshop.tw，屬於小清新韓系風格，服飾類型都非常日常百搭，清一色的大地色系加上幾乎五百元上下的親民價位，真的不知不覺就會一整套打包帶回家！網友更是大推售後服務，闆娘、小編們的服務態度都相當好，還可以無條件退換貨，再也不用擔心買到不適合自己的衣服啦！

3：roomee.tw

roomee是一家位於台南的服飾店，雖然價格相當親民，卻可以看到選品都符合韓國最新流行趨勢！而且從基本的上衣、褲子，還擁有許多配件，飾品、包包及帽子一應俱全，如果是住在台南的女孩們，不妨到實體店面光顧，相信一定會滿載而歸！

4：imfine_tw

學生族必收的平價服飾！從基本的針織衫、寬褲，到人手一件的針織背心都有，每樣選品都相當百搭、不挑身型，許多網友們更是大讚他們家的褲子版型，不僅價格實惠穿起來還很修身～大多的商品價格都落在兩百～八百的區間，無痛就可以買到最百搭的單品！





5：DONG STUDIO

在DECARD上搜尋平價服飾，都是推薦DONG STUDIO，每一次的上新都讓許多女孩們緊守在手機前，深怕一不注意就錯過了搶現貨的時機！網友們會這麼推是有原因的，許多款式的價格比起很多賣家都便宜50-100，CP值真的非常的高！像是超熱賣的羽絨外套，居然一件不用六百元就能輕鬆購入，這家寶藏店鋪，小資族、學生黨真的要收藏起來～

6：ANOTHER.Q

ANOTHER.Q以相當溫柔婉約的風格，狙擊許多少女的心！如果你也剛好是個子比較嬌小的女孩，不管買什麼衣服都過長、過大，那不妨逛逛看ANOTHER.Q，身高149公分的闆娘都會親自實拍，做為參考絕對可以放心選購。







7：GRASS ROOM

GRASS ROOM在網路上的討論度也是相當的高！不僅樣式多元，從衣服到髮飾類都有，價格還相當佛心，最重要的是還貼心的照顧到肉肉女孩，下著類商品尺寸分類多元，不用擔心看到心愛的褲子無法下手！另外還會有不定期的韓國連線，喜歡正韓服飾的人記得要追蹤起來！

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