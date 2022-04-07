減重必看！營養師曝「中式早餐熱量表」，飯糰千萬別常吃

▲常吃的中式早餐其實隱藏熱量危機。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重更要吃早餐，幫助啟動一天的代謝力，所以早餐的選擇更為重要，營養師高敏敏指出，不少早餐看似健康，但卻暗藏熱量危機，像是含澱粉量高的飯糰和油條，對於體重控較不利，附上中式早餐的熱量表，她呼籲點餐之前請三思。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

不少減重的人都會認為，一整天好像沒吃什麼也會胖，營養師高敏敏分享，要吃就要動，飲食挑選更為重要，為此她特別列出中式早餐熱量圖鑑，像是飯糰和油條就不利於減重，提醒大家吃的時候，必須注意頻率與份量。

其中像是常見的飯糰，大部分為糯米製作，內含難消化的支鏈澱粉較多，腸胃道不好的人，容易脹氣、腸絞痛，建議細嚼慢嚥或是酌量攝取。

其他像是鐵板麵、燒餅油條的油脂含量高，呼籲高血脂、脂肪肝或是正在減脂的朋友要謹慎攝取，飲料部分建議搭配無糖就好，像是鹹豆漿也是好選擇，鹹豆漿是用無糖豆漿加醋製作的，只要注意菜脯不要放太多，鈉太高容易造成負擔。

享用早餐後也可以散步走一走，或是去踩個飛輪也不錯，除了慎選飲食，減重也要謹記要吃就要動，讓你離理想體態越來越近。

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