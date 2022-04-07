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「鑽石之王」探地底奧秘端貓眼現象寶石　藍鵲胸針搖尾巴超Q

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▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列斯里蘭卡6.82克拉星光藍寶石戒（左起），7.60克拉貓眼金綠寶石戒指，4.91克拉星光紅寶石戒指，緬甸13.48克拉星光藍寶石戒指。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）探索地底奧秘、陸地生態、水中生靈與空中飛鳥的全新頂級珠寶Marvelous Creations系列，今在台曝光當中的16件作品，不僅動物造型的設計靈動，品牌也選用頂級寶石展現氣勢，特別2顆代表地底珍寶的貓眼金綠寶石戒指與星光紅寶石戒指，寶石顏色濃郁而星芒現象位於中央，是最上乘等級。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列鑲嵌藍寶石與鑽石的Blue Python蟒蛇項鍊與耳環。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列Purple Marquesa蝴蝶項鍊與耳環。

焦點轉移至陸地，不少品牌曾著墨的靈蛇，在海瑞溫斯頓的設計中，項鍊以深淺不同色調的藍寶石與鑽石排列成蛇麟紋，主石點綴10.03克拉水滴型切工斯里蘭卡藍寶石，風格優雅；而水中生物展現俏皮味，運用水滴型帕拉伊巴碧璽、黃色剛玉與錳鋁榴石裝飾Ruddy Duck棕硬尾鴨耳環與戒指；更具象則為飛鳥造型胸針，分別有黑頸鶴、蜂鳥與尾巴會輕輕擺動的藍喜鵲款式，以及一對獵鷹袖扣與金質鋼筆套組，姿態生動。

▲▼HW 。（圖／公關）

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列 Ruddy Duck棕硬尾鴨耳環與戒指。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列Blue Magpie藍喜鵲胸針（左），Hummingbird蜂鳥胸針。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列Falconry Legacy獵鷹袖扣與鋼筆套組，約2,660,000元。

關於大自然奇想，為Tiffany & Co.效力多年的傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger是箇中好手，擅長創作天馬行空、色彩豐富的作品，石上鳥胸針即是他的代表作之一，日前品牌迎來史上最多石上鳥款式在台展出，包括大克拉數主石為藍碧璽、黃水晶與紫水晶，飽和色彩著實吸引人；蝴蝶也是他常著墨的主題，一款由鑲鑽蝴蝶連結綠色碧璽的項鍊，完美呈現其華美風格。

▲▼ TIffany 。（圖／公關）

▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針，主石是逾54.93克拉黃水晶。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ TIffany 。（圖／公關）
▲Tiffany & Co. Schlumberger蝴蝶設計鉑金與18K金鑲嵌綠色碧璽與鑽石項鍊。

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海瑞溫斯

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