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美國名媛穿「超級破」牛仔褲引話題　網看傻：到底怎麼穿進去的？

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記者王則絲／台北報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）身為2.9億粉絲的IG女王，每每發出貼文展示新的穿搭造型都能成為話題，像是近日金卡戴珊Po出的一組照片中，她身上穿著一條「超級破」牛仔褲，從褲頭一路破到褲腳，整條褲子都是抽鬚，讓網友們全都看傻了：「到底怎麼穿進去的？」

▲金卡戴珊。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊最新分享造型。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

金卡戴珊有著「豐臀金」的封號，凹凸有致的葫蘆型身材讓她不管穿什麼都藏不住滿身的性感，她的穿搭造型總是能引起話題與潮流，獲得廣大關注。近日金卡戴珊又一造型引發議論，她在最新貼文中穿上鱷魚皮馬甲上衣，托出傲人上圍。

▲金卡戴珊。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊示範「超級破」牛仔褲引發話題。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

不過亮點在下半身，她選穿設計師品牌Ludovic De Saint Sernin 今年春夏推出的最新款「破洞牛仔褲」，與一般人認知中的刷破牛仔褲不同，這條牛仔褲不只有在膝蓋割破，而是從褲頭開始就一路破到褲腳，幾乎要看不見丹寧的布料，整條褲子由抽鬚線條構成，連背面臀部位置也是全鏤空，超前衛單品由金卡戴珊駕馭起來，看來卻是如此合理，受到粉絲們的讚賞，「雖然很難懂，但不得不說她穿起來很好看。」但更多網友好奇的是：「到底怎麼穿進去的？」、「腳要怎麼不穿出洞」、「這應該要穿很久才能穿上。」形成話題。

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關鍵字：

金卡戴珊, Kim Kardashian

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