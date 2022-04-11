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鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白

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實習記者施至真／綜合報導

母親節又要到了！還沒想到要送給媽媽什麼禮物的話，不妨先來看看蛋糕吧，這裡精選了7款造型精美、口味獨特的「母親節蛋糕」，從普通海綿蛋糕體到乳酪蛋糕、千層、塔類都有，很適合拿來送禮或留著與家人一起享用。

1.Felicitas Pâtissérie　粉色浪漫鬱金香蛋糕

覺得買花不實用也沒關係，這款「粉色浪漫鬱金香蛋糕」佈滿著用奶油製成的粉色鬱金香，不只外型精緻，內餡的海綿可可蛋糕與草莓果醬，更是一口咬下就能享受滿滿幸福滋味，保證能融化媽媽的心。

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

▲母親節打卡必備粉色浪漫鬱金香蛋糕。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.奈良櫻手作烘焙　焙茶乳酪蛋糕

如果媽媽是茶控的話，一定要優先選擇這款「焙茶乳酪蛋糕」，使用日本川越百年老店限定焙茶，與綿密的澳洲乳酪製成，讓你每吃一口都能感受香醇乳酪與濃厚焙茶香在口中綻放的美妙滋味。

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

3.如果在冬夜　桂花鳳梨檸檬塔

喜歡清爽口味一定要選擇「桂花鳳梨檸檬塔」，使用新鮮鳳梨熬煮的果醬，搭配檸檬的酸香氣息，最後融合乾燥桂花與桂花酒的雙重香氣，光用聞的就能感受到檸檬塔多層次的好味道。最後在頂層加上桂花鮮奶油，讓媽媽在享受美食之餘，還能先幫蛋糕拍照打卡做紀念！

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

4.如果在冬夜　薰衣草栗子蛋糕

這款「薰衣草栗子蛋糕」口味特殊，以鬆軟Q彈的法式杏仁蛋糕為基底，加入蘭姆酒及栗子泥做成烤布蕾，並搭配些許琴酒製成的薰衣草慕斯，一口咬下吃得到散發著清甜酒香的蛋糕體，又能享受多層次的口感內餡。

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

5.冶人甜點&花　玫瑰覆盆子千層

融合著花香與果香的「玫瑰覆盆子千層」，絕對能喚起媽媽心中的浪漫少女心！在千層餅皮中加入玫瑰與覆盆子製成的抹醬，最後灑上嚴選的食用玫瑰花瓣，優雅享受多層次的幸福口感。

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

6.花漾朋派　芋泥金莎卡士達千層

喜歡嚐鮮就必須試看看「芋泥金莎卡士達千層」，使用酥皮與薄皮製成的千層蛋糕，能吃到雙重口感，內餡以手作金沙奶黃餡，融合綿密的大甲芋頭，鹹鹹甜甜的好滋味讓人超級驚豔！

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

7.YO's dessert　29%榛果巧克力塔

香濃的巧克力塔絕對不會出錯！選用多種甜度不同的巧克力製成的幕斯蛋糕體及奶霜，再搭上榛果醬、酥脆巴芮脆片夾心和貝禮詩奶酒，讓媽媽在品嚐滑順巧克力塔的同時，也能感受到酒香交織的層次美味。

▲鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白。（圖／Pinkoi提供）

►母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主

關鍵字：

母親節, 母親節蛋糕, 花蛋糕, 造型蛋糕, 母親節禮物

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