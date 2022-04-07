王陽明寵妻送LP風衣當生日大禮　蔡詩芸神回「穿起來像裸體」

▲王陽明、蔡詩芸演繹Loro Piana聯名藤原浩2022春夏膠囊系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品Loro Piana發表與藤原浩聯名2022春夏膠囊系列，請到夫妻檔王陽明與蔡詩芸演繹，兩人詮釋系列中駱馬圖案以及塗鴉條紋造型，合體亮相相當般配。昨（6日）剛好是蔡詩芸36歲生日，被問到老公是否已經送上大禮？蔡詩芸笑說這兩天忙到還沒時間看，讓王陽明機靈再獻上店內的風衣當禮物。

▲王陽明、蔡詩芸演繹Loro Piana與潮流設計師藤原浩創作的春夏系列。（圖／品牌提供）

Loro Piana與潮流設計師藤原浩創作的春夏系列以街頭潮流搭配上優雅輪廓，王陽明身穿海軍藍波浪條紋上衣，蔡詩芸則選中駱馬圖案T恤，尤其與藝術家Ulala Imai的合作讓她很喜歡，既中性又不分性別，她說：「一個T恤上面可以有兩個藝術家的作品很難得，簡單又很特別，看到他（王陽明）穿亮色，我就想說也要穿亮一點。」王陽明還巧妙將絲巾遮住臉擺拍，他形容很有嘻哈魂。

▲蔡詩芸大讚Loro Piana材質很輕。（圖／品牌提供）



蔡詩芸大讚Loro Piana材質很輕，「因為在台北夏天很悶熱，我不喜歡穿太厚很不舒服，穿上他們的東西很像是裸體在走路。」她也爆料比較常裸體在家的其實是Sunny，「不過他裸上身也像是穿了衣服，因為刺青。」昨日是蔡詩芸生日，雖然忙到連家中的禮物都還來不及拆，但王陽明暖心表示會送她店內的風衣，蔡詩芸偏好輕盈的深藍色款式，兩人的好感情不靠禮物建立，她也解釋：「禮物大小不重要，我覺得手寫卡片很有意義。」

▲Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列。（圖／品牌提供）

Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列圍繞白、黑和海軍藍打造，棉質平紋針織連帽上衣正面以藤原浩將Loro Piana的標誌「塗鴉化」的顯眼品牌logo點綴，還有Stripe Tote Bag的寬敞空間足以收納黑膠唱片。另也有由藝術家Ulala Imai設計的駱馬圖案經典棉質T恤，輕巧又別具潮流。