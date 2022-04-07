申敏兒、金宇彬偷穿情侶裝放閃！　挽著別人的手照樣撒糖

記者王則絲／台北報導

韓女星申敏兒與金宇彬CP出演的新劇《我們的藍調》即將開播，7日舉行發佈會上，主演群們包括申敏兒、金宇彬、李炳憲、車勝元、韓志旼、李姃垠都一同出席，雖然CP兩人在劇中並不是搭檔，申敏兒挽著的是李炳憲的手，金宇彬則是與韓志旼同框合照，但活動上還是穿上了「格紋」情侶裝，偷偷放閃撒糖！

▲《我們的藍調》於7日舉辦發佈會，（左起）李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、嚴正化、韓志旼、金宇彬。（圖／翻攝自TVN）



申敏兒與金宇彬在2015年時承認戀情，且申敏兒陪伴金宇彬一路走過抗癌的過程，而金宇彬復出後，兩人終於有機會共演一齣戲，雖然並不是演出對手戲，但是CP同戲仍成為一大亮點。《我們的藍調》是以短篇故事形式呈現，講述14個人在濟州島上的人生故事，卡司陣容非常強大，其中申敏兒與李炳憲搭檔，金宇彬則是與韓志旼一同演出。

▲申敏兒、金宇彬於新戲中分別與李炳憲、韓志旼搭檔。（圖／翻攝自TVN）



新劇發佈會上主演們同台現身，雖然申敏兒與金宇彬沒有站在一起，僅與各自的搭檔同框挽手拍照，但是兩人還是被發現偷偷穿上了「格紋情侶裝」造型，申敏兒穿著GUCCI的米色格紋洋裝，展現典雅氛圍，金宇彬則選穿RALPH LAUREN的灰色格紋西裝套裝，襯托出高挑挺拔的身形，默契的格紋元素造型讓兩人隔著空也能放閃，低調撒糖。

▲申敏兒與金宇彬都選穿格紋元素服裝，搭成情侶裝偷偷放閃。（圖／翻攝自TVN）



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