fb ig video ETtoday search mobile

申敏兒、金宇彬偷穿情侶裝放閃！　挽著別人的手照樣撒糖

>

記者王則絲／台北報導

韓女星申敏兒與金宇彬CP出演的新劇《我們的藍調》即將開播，7日舉行發佈會上，主演群們包括申敏兒、金宇彬、李炳憲、車勝元、韓志旼、李姃垠都一同出席，雖然CP兩人在劇中並不是搭檔，申敏兒挽著的是李炳憲的手，金宇彬則是與韓志旼同框合照，但活動上還是穿上了「格紋」情侶裝，偷偷放閃撒糖！

▲申敏兒、金宇彬。（圖／翻攝自IG）

▲《我們的藍調》於7日舉辦發佈會，（左起）李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、嚴正化、韓志旼、金宇彬。（圖／翻攝自TVN）

申敏兒與金宇彬在2015年時承認戀情，且申敏兒陪伴金宇彬一路走過抗癌的過程，而金宇彬復出後，兩人終於有機會共演一齣戲，雖然並不是演出對手戲，但是CP同戲仍成為一大亮點。《我們的藍調》是以短篇故事形式呈現，講述14個人在濟州島上的人生故事，卡司陣容非常強大，其中申敏兒與李炳憲搭檔，金宇彬則是與韓志旼一同演出。

▲申敏兒、金宇彬。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒、金宇彬。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒、金宇彬於新戲中分別與李炳憲、韓志旼搭檔。（圖／翻攝自TVN）

新劇發佈會上主演們同台現身，雖然申敏兒與金宇彬沒有站在一起，僅與各自的搭檔同框挽手拍照，但是兩人還是被發現偷偷穿上了「格紋情侶裝」造型，申敏兒穿著GUCCI的米色格紋洋裝，展現典雅氛圍，金宇彬則選穿RALPH LAUREN的灰色格紋西裝套裝，襯托出高挑挺拔的身形，默契的格紋元素造型讓兩人隔著空也能放閃，低調撒糖。

▲申敏兒、金宇彬。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒與金宇彬都選穿格紋元素服裝，搭成情侶裝偷偷放閃。（圖／翻攝自TVN）

►美國名媛穿「超級破」牛仔褲引話題　網看傻：到底怎麼穿進去的？

►小賈斯汀夫妻同台互動閃瞎！老婆海莉「禮服寬鬆」被疑懷孕

關鍵字：

申敏兒, 金宇彬, 我們的藍調, 情侶裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網瘋傳「鬱金香心測」超神準！　選一朵花看出你的理想愛情

網瘋傳「鬱金香心測」超神準！　選一朵花看出你的理想愛情

4月星巴克連續14天買一送一　再加碼「限定3天」全品項第二杯半價

4月星巴克連續14天買一送一　再加碼「限定3天」全品項第二杯半價

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息 BMW X5嬰幼兒推車9800元→4380元　還原度超高、還能自我操控必敗 比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤 Jennie撞衫「泰國神顏」被打趴！　她炫腹裝超狂馬甲線逆天 孫藝真4套婚紗行頭揭密！與玄彬緊牽手好幸福　 減少無用社交軟體！「5個方法」讓你減低焦慮感 美國名媛穿「超級破」牛仔褲引話題　網看傻：到底怎麼穿進去的？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面