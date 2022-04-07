超準！從「喝咖啡」能看出真實性格，愛喝拿鐵較容易討好他人

▲從挑選咖啡就能透露你的個性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

許多人每天一定要來杯咖啡，但你知道從咖啡挑選還能看出真實性格嗎？臨床心理學家Ramani Durvasula曾對1000名常喝咖啡的人進行調查，竟發現它們有各自不同的性格特點，像是愛喝美式的人，個性較容易滿足，愛喝拿鐵的人性格較敏感，總是容易討好別人，而你愛喝哪一種呢？一起來了解！

#冰美式

你偏好極簡生活，個性簡單且容易滿足，懂得享受生活中的小確幸，在公園野餐吹著風，喝杯咖啡就覺得很幸福。

#義式濃縮

你天生領導能力過人，頭腦清晰，很明白自己的目標，並努力往前邁進，有時個性較為偏執，也會為了一些小事情悶悶不樂。

#拿鐵

你嚮往自在的生活也喜歡交朋友，個性較為細膩貼心，和你當朋友很幸福，但也因為容易想很多，會不自覺的討好別人。

#卡布奇諾

你有很強的控制慾，無論做什麼事情都很努力，工作方面表現很傑出，但總是在小細節粗心。

#星冰樂

你對時尚敏感，喜歡嘗試各種新鮮事物，容易魯莽衝動做決定，做選擇往往因沒想清楚而事後懊惱。

#即溶咖啡

你處事隨興樂觀，但有時候因為有點過於隨便，別人容易解讀為不負責任，比較不喜歡規劃事情，喜歡拖延。

#摩卡

你舉手投足都散發魅力，是個浪漫主義者，很善於觀察身邊的人事物，但面對感情較容易三心二意。

#瑪奇朵

你較為傳統保守，喜歡在自己安全的框框裡，對於新奇事物較為抗拒，比較踏不出舒適圈。

#低咖啡因咖啡

你對自己要求很高，自我管理嚴格，相當重視自己的健康，事事追求完美，所以較容易感到焦慮。

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