距離再遠也不怕！適合「遠距戀愛」5特質，最後一項直接定生死

實習記者施至真／綜合報導

即使距離遙遠，只要心中有愛，兩人的關係就一定能穩健發展嗎？想要談一段穩定的遠距離戀愛，除了彼此堅定的心意之外，最重要的還是這5項特質，現在就一起看看，究竟你缺少了哪一項吧！

▲正在談「遠距戀愛」的你有以下5個特質嗎。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

＃樂於分享生活

報備是為了讓另一半了解你在做什麼，並讓對方放心，但卻不是人人都習慣將生活大小事都分享給伴侶知道。而適合談遠距離戀愛的人卻不一樣，熱愛分享的個性，能夠讓他們無論發生各種大小事，都會及時讓遠在另一頭的伴侶知道，如此你來我往，就像真實參與對方的生活一樣。

＃生活儀式感不可少

遠距離戀愛成功的秘訣，就是雙方都有共識為這段關係付出努力，為了維繫感情，除了報備、分享生活，最好還能相約一起追劇、運動，甚至發揮創意手做「倒數禮物」寄給對方。雖然無法及時出現在對方身邊，但能給予的關心和溫暖一樣可以藉由生活儀式感傳遞給對方。

＃善於社交，並懂得保持距離

有人認為不愛社交的人更適合遠距離戀愛，但事實上，善於社交並懂得與異性保持距離的人，才適合談遠距離戀愛。當你的戀人不在身邊時，想要將生活過得精彩又有意義，就需要朋友的陪伴，然而為了讓另一半感到安心，學會與異性保持適當距離，就非常重要囉。

＃能夠獨立處理生活大小事

在伴侶身邊時，我們經常會尋求對方的意見及想法，這是出於信任、依賴與尊重的態度；而獨立自主的人，無論一個人外出辦事、吃飯、看電影、逛街，都能不怕寂寞獨自完成，並將生活大小事一肩扛起，他們不僅懂得徵求對方意見，亦可獨立將生活過好，如此穩健的個性，很適合談一段遠距離戀愛。

＃能夠忍耐寂寞

談及遠距離戀愛是否可以長久走下去，最關鍵的還是能否忍受寂寞，雖然平時能夠靠著朋友圈及生活儀式感來填滿空缺，但總有一些脆弱或者想和另一半撒嬌的時刻，雖然隔著螢幕依然能感受到另一半的陪伴，但卻與真實陪在身邊的感受很不一樣，甚至無法及時給予關懷，因此懂得忍耐寂寞，才是遠距離戀愛最需要克服的大魔王！

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