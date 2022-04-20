fb ig video ETtoday search mobile

開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？

>

▲▼專科,卸妝水,卸妝棉,藥妝店,卸妝,保養,保濕,屈臣氏。（圖／品牌提供）

▲3月新上市的專科卸妝水霸榜多時，近日還傳出擁有類似成分的卸妝棉，已經在藥妝店悄悄上架？（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

不論是為了防曬還是美美的出門，臉部肌膚每天一定都會與隔離粉底等彩妝親密接觸，要是沒有好好卸除乾淨，再高級的保養品覆蓋在臉上也吃不進肌膚裡，甚至還會造成毛孔堵塞，長滿粉刺痘痘。幸好，如今的卸妝產品愈來愈重視使用者的敏感度和特殊需求，有著「乾燥敏感肌救星」之稱的開架洗卸榜霸主「專科」，3月全新推出的卸妝水系列一登場就造成討論熱潮，最近有網友發現架上竟然還多了全新「卸妝棉」系列，由於官方還沒釋出任何新品資訊，「會不會是店員不小心弄錯，提早上架？」也迅速成為網上熱議的話題。

▲▼ 開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？ 。（圖／品牌）

▲專科產品一直以來都在小資圈內有著爆棚人氣和超高口碑，不少人專程到藥妝店就是為了回購使用。

專科「超微米卸妝水」挽救乾枯肌　一躍成藥妝店爆款、社群討論度激增
本來就有一群死忠粉絲追隨愛用的專科洗卸，在推出全新卸妝水系列後，網路聲量瞬間竄升到新高，各種討論在各大指標性社群媒體也不缺席！像是在Dcard就有網友表示，自己入手的是「保濕嫩透款」，「用了一個禮拜覺得不錯欸，以價格來說CP值算高」。不只卸淨力讓她直呼很乾淨，偏乾肌的她也發現，使用一樣的棉片，但專科用起來「皮膚不會刮」，來回擦拭也沒有「不舒服的摩擦感」，重點是，「卸完後臉也看得出保濕光澤」，有圖有真相，卸完妝的臉頰透出根本像是鋪上專櫃粉底的高光感，讓網友也驚呼，「卸完皮膚好亮，有生火！」

▲▼ 開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？ 。（圖／品牌）

▲分享使用「保濕嫩透款」卸妝水「前後對照圖」的原PO，卸妝後臉頰的保濕亮度讓網友大為驚豔。

PTT也有乾肌小資整理她換季後保養術，意外的是，用來卸妝的專科卸妝水竟然也跟著保養乳液一起被列在保濕成員中。除了保濕度外，不太需要來回擦拭皮膚就能帶走彩妝的洗卸力，尤其讓原PO印象深刻，也讓他的肌膚狀態穩定許多。做為許多人入坑前絕對要參考的@cosme指數，也被網友發現，「保濕嫩透卸妝水」目前在網站上的卸妝水排行仍高居NO.1，至今還是持續累積網友回饋，「卸完很清爽，但又不緊繃」、「以前對卸妝水的功效沒有很看好，但專科竟然顛覆我對卸妝水的觀念」、「連眼影都能順手卸掉，而且不燻眼。」不過近日更被網友熱議的還不只是卸妝水，因為有人逛街時，竟然在藥妝店的架上發現姐妹款卸妝棉，而且包裝介紹看起來一樣強調零摩擦、溫和無酒精！？

▲▼ 開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？ 。（圖／品牌）

▲PTT網友分享換季保濕的心頭好，沒想到專科卸妝水也並列其中。

不讓卸妝水專美於前　專科全新卸妝棉「零摩擦」輕擦就乾淨太方便！
《東森新媒體ETtoday》記者特別私訪店員，才知道原來預計4/21於屈臣氏正式開賣的3款全新「超微米卸妝棉」，因為有不少人詢問加上又有優惠活動，因此提早幾天先上架，才不會開賣當天手忙腳亂。不過店員也說，「之前專科新推出的卸妝水，我幾乎只要上班就會結帳到，真的很熱賣，我自己是喜歡卸妝棉，知道這款要上市後我也很期待！」的確對於不少消費者來說，隨抽即用的卸妝棉日常使用真的超方便，也是旅遊時第一件必須放在行李袋的必備品項。

未正式上架就先轟動網路的卸妝棉，此次專科更賦予它「大尺寸」15 X 20公分的卸妝棉面積，一片有滿滿卸妝精華，尺寸夠大夠滋潤，不用再抽第二張，就能靠著獨門的「Micellar Formula深層潔淨分子」，無須用力擦拭就能滑順地吸附並帶走堆積在毛孔裡的妝容與髒污，還給毛孔重新呼吸吐氣的休息時刻。同時，使用了能降低摩擦程度的「絲柔滑順配方」，避免再給疲憊一整天的肌膚二次刺激，而是給予溫和又水潤的滋養撫慰。

▲▼ 開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？ 。（圖／品牌）

▲專科全新卸妝棉「15 X 20cm大尺寸」要讓消費者一次就用好用滿。試用者評測後發現，一張就能將臉上彩妝卸淨，肌膚保濕不緊繃。

為了讓敏感肌也能放心使用，卸妝水與棉全系列皆無添加酒精、色素、香料和礦物油，而且針對不同膚質推出的配方，也都講求溫和低敏、弱酸親膚，同時也嚴謹地經過皮膚科專家及肌膚敏感性測試，堪稱「敏感肌心頭好」的開架品牌當之無愧。

2種洗卸方式＋7種配方　針對「不同膚質和需求」不怕選擇障礙
此次專科卸妝系列強大的新配方，不只表現在成分和體驗上，有感於台灣氣候會造就各種不同肌膚狀況，同時也為了滿足時下愈來愈懂得依膚質挑選適用品的消費者，除了各種功能的潔顏乳，「超微米卸妝水」也一次推出保濕嫩透、透亮、控油和雙層保濕4種配方，就連「超微米卸妝棉」也有保濕嫩透、透亮、控油3種可選，不只是原本專科的愛用者，一字排開的陣仗，只要是日常有洗卸需求的消費者都會大呼，「也太寵粉了吧！」

面對分類超仔細的配方，如果還是在藥妝店陷入選擇困難，最簡單的方式還是每種都收，隨時隨地幫「每日保養的第一步——卸妝」做好萬全準備。

▼全新卸妝水與卸妝棉一起加入專科洗卸生力軍的行列！

▲▼ 開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？ 。（圖／品牌）

優惠資訊：

就是今天(4/20)！ 屈臣氏任選買一送一 > https://reurl.cc/l946n6

還要再想一下，連卸妝棉一起帶？！4/21~5/25卸妝水屈臣氏全館第2件2折；卸妝棉新品特價139元，還有加碼送

日台10年No.1洗面乳，優惠不容錯過> https://reurl.cc/VDaE2y

關鍵字：

專科, 卸妝水, 卸妝棉, 藥妝店, 卸妝, 保養, 保濕, 屈臣氏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

洗臉卸妝新品5款推薦！抹茶洗顏粉、玫瑰精油洗出肌膚柔嫩明亮

洗臉卸妝新品5款推薦！抹茶洗顏粉、玫瑰精油洗出肌膚柔嫩明亮

范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處 新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味 林志穎老婆運動罕見露深溝好辣　網友問：「小志能接受嗎？」 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉 蘭陽酒店住一晚不到1500元！直接升等「無敵海景房」還包餐超划算 夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網！凱特高衣Q「舊衣重穿」再添一筆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面