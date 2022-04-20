開架洗卸王「專科」全新卸妝水口碑爆棚！姐妹款「卸妝棉」還沒上市就偷跑先賣？

▲3月新上市的專科卸妝水霸榜多時，近日還傳出擁有類似成分的卸妝棉，已經在藥妝店悄悄上架？（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

不論是為了防曬還是美美的出門，臉部肌膚每天一定都會與隔離粉底等彩妝親密接觸，要是沒有好好卸除乾淨，再高級的保養品覆蓋在臉上也吃不進肌膚裡，甚至還會造成毛孔堵塞，長滿粉刺痘痘。幸好，如今的卸妝產品愈來愈重視使用者的敏感度和特殊需求，有著「乾燥敏感肌救星」之稱的開架洗卸榜霸主「專科」，3月全新推出的卸妝水系列一登場就造成討論熱潮，最近有網友發現架上竟然還多了全新「卸妝棉」系列，由於官方還沒釋出任何新品資訊，「會不會是店員不小心弄錯，提早上架？」也迅速成為網上熱議的話題。

▲專科產品一直以來都在小資圈內有著爆棚人氣和超高口碑，不少人專程到藥妝店就是為了回購使用。



專科「超微米卸妝水」挽救乾枯肌 一躍成藥妝店爆款、社群討論度激增

本來就有一群死忠粉絲追隨愛用的專科洗卸，在推出全新卸妝水系列後，網路聲量瞬間竄升到新高，各種討論在各大指標性社群媒體也不缺席！像是在Dcard就有網友表示，自己入手的是「保濕嫩透款」，「用了一個禮拜覺得不錯欸，以價格來說CP值算高」。不只卸淨力讓她直呼很乾淨，偏乾肌的她也發現，使用一樣的棉片，但專科用起來「皮膚不會刮」，來回擦拭也沒有「不舒服的摩擦感」，重點是，「卸完後臉也看得出保濕光澤」，有圖有真相，卸完妝的臉頰透出根本像是鋪上專櫃粉底的高光感，讓網友也驚呼，「卸完皮膚好亮，有生火！」

▲分享使用「保濕嫩透款」卸妝水「前後對照圖」的原PO，卸妝後臉頰的保濕亮度讓網友大為驚豔。

PTT也有乾肌小資整理她換季後保養術，意外的是，用來卸妝的專科卸妝水竟然也跟著保養乳液一起被列在保濕成員中。除了保濕度外，不太需要來回擦拭皮膚就能帶走彩妝的洗卸力，尤其讓原PO印象深刻，也讓他的肌膚狀態穩定許多。做為許多人入坑前絕對要參考的@cosme指數，也被網友發現，「保濕嫩透卸妝水」目前在網站上的卸妝水排行仍高居NO.1，至今還是持續累積網友回饋，「卸完很清爽，但又不緊繃」、「以前對卸妝水的功效沒有很看好，但專科竟然顛覆我對卸妝水的觀念」、「連眼影都能順手卸掉，而且不燻眼。」不過近日更被網友熱議的還不只是卸妝水，因為有人逛街時，竟然在藥妝店的架上發現姐妹款卸妝棉，而且包裝介紹看起來一樣強調零摩擦、溫和無酒精！？

▲PTT網友分享換季保濕的心頭好，沒想到專科卸妝水也並列其中。

不讓卸妝水專美於前 專科全新卸妝棉「零摩擦」輕擦就乾淨太方便！

《東森新媒體ETtoday》記者特別私訪店員，才知道原來預計4/21於屈臣氏正式開賣的3款全新「超微米卸妝棉」，因為有不少人詢問加上又有優惠活動，因此提早幾天先上架，才不會開賣當天手忙腳亂。不過店員也說，「之前專科新推出的卸妝水，我幾乎只要上班就會結帳到，真的很熱賣，我自己是喜歡卸妝棉，知道這款要上市後我也很期待！」的確對於不少消費者來說，隨抽即用的卸妝棉日常使用真的超方便，也是旅遊時第一件必須放在行李袋的必備品項。

未正式上架就先轟動網路的卸妝棉，此次專科更賦予它「大尺寸」15 X 20公分的卸妝棉面積，一片有滿滿卸妝精華，尺寸夠大夠滋潤，不用再抽第二張，就能靠著獨門的「Micellar Formula深層潔淨分子」，無須用力擦拭就能滑順地吸附並帶走堆積在毛孔裡的妝容與髒污，還給毛孔重新呼吸吐氣的休息時刻。同時，使用了能降低摩擦程度的「絲柔滑順配方」，避免再給疲憊一整天的肌膚二次刺激，而是給予溫和又水潤的滋養撫慰。

▲專科全新卸妝棉「15 X 20cm大尺寸」要讓消費者一次就用好用滿。試用者評測後發現，一張就能將臉上彩妝卸淨，肌膚保濕不緊繃。

為了讓敏感肌也能放心使用，卸妝水與棉全系列皆無添加酒精、色素、香料和礦物油，而且針對不同膚質推出的配方，也都講求溫和低敏、弱酸親膚，同時也嚴謹地經過皮膚科專家及肌膚敏感性測試，堪稱「敏感肌心頭好」的開架品牌當之無愧。

2種洗卸方式＋7種配方 針對「不同膚質和需求」不怕選擇障礙

此次專科卸妝系列強大的新配方，不只表現在成分和體驗上，有感於台灣氣候會造就各種不同肌膚狀況，同時也為了滿足時下愈來愈懂得依膚質挑選適用品的消費者，除了各種功能的潔顏乳，「超微米卸妝水」也一次推出保濕嫩透、透亮、控油和雙層保濕4種配方，就連「超微米卸妝棉」也有保濕嫩透、透亮、控油3種可選，不只是原本專科的愛用者，一字排開的陣仗，只要是日常有洗卸需求的消費者都會大呼，「也太寵粉了吧！」

面對分類超仔細的配方，如果還是在藥妝店陷入選擇困難，最簡單的方式還是每種都收，隨時隨地幫「每日保養的第一步——卸妝」做好萬全準備。

▼全新卸妝水與卸妝棉一起加入專科洗卸生力軍的行列！



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