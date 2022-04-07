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營養師曝「去冰飲料比較甜」真正原因！加太多冰小心喝下大量糖

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▲▼營養師曝去冰飲料比較甜的真正原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲飲料溫度高低會影響味覺對甜味的敏感。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

或許你也聽說「去冰飲料比較甜，是因為店家會多加糖？」這樣的說法，但知名營養師高敏敏表示這是錯誤迷思，當冰品融化、冷飲退冰或熱飲放涼了，都會讓人有比較甜的錯覺，其實是因為「溫度」會影響味蕾，當「甜味」越接近人體溫度，感覺就越甜。她就特別分享了「溫度味蕾對照表」，分享溫度對於甜鹹酸苦的感受影響，提醒大家別忽略味覺變化，一不小心可能就會吃進過多糖分或鹽分。

高敏敏進一步說明，味覺通常會分為「甜、鹹、酸、苦」4種，搭配「溫度&味覺曲線圖」可以發現，每個味道受溫度影響的感受都不太一樣。

＃甜味

越接近人體溫度越甜，所以當冷飲退冰、熱飲放涼或冰品融化時，吃喝起來都會感覺變甜。

＃酸味

基本上酸度對味蕾的感受不會受溫度影響，但如果溫度過高，可能就會破壞酸度， 導致味道變質。

＃鹹味

鹹味越燙越不明顯，因此炒菜、湯品一旦放涼，就會感覺變鹹。

＃苦味

跟鹹味一樣，越燙越不明顯，這也就是為什麼苦茶或中藥放涼後會變得特別苦的原因。

▲▼營養師曝去冰飲料比較甜的真正原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

看了以上的溫度&味覺感受對照圖，或許有人會疑惑為何沒有辣味，高敏敏表示，其實辣是痛覺而非味覺，辣椒中的辣椒素含有刺激性，會讓人產生一種灼熱的痛覺。

 ▲▼營養師曝去冰飲料比較甜的真正原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

掌握了溫度對味覺的影響變化，是有助於讓飲食變得更健康的。以手搖飲來說，建議可以點去冰微糖就好，如果能無糖更好，而建議點去冰的原因，就是因甜味越接近人體溫度會感覺越甜，所以這樣不僅能享受到甜蜜滋味、滿足味蕾，也能達到少糖的目的。

▲▼營養師曝去冰飲料比較甜的真正原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

至於料理時，因為高溫的關係會使鹹味變得不敏感，建議可以少放一些鹽，減少鈉的攝取量；而在吃「苦」的時候，也可趁熱享用完畢，以減少苦味帶來的負擔。

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關鍵字：

飲料, 飲品, 冰飲, 甜度, 味覺, 溫度, 影響, 營養師, 高敏敏

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