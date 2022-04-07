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名媛姐妹花「超少布料」火辣合體　造型被譏像「撕爛的抹布」

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記者王則絲／外電報導

美國名媛卡戴珊家族最小的姐妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）、坎達爾珍娜（Kendall Jenner）感情十分要好，近日凱莉珍娜個人美妝品牌與坎達爾珍娜推出聯名系列，姐妹倆便為此拍攝一組宣傳照，兩人身穿淡紫色的纏繞式禮服出鏡，以極少布料凸顯性感身材，不過殘破感的特殊布料與設計卻讓網友們笑翻了，被譏像是「撕爛的廚房抹布」。

▲Kendall Jenner、Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲凱莉珍娜個人美妝品牌與坎達爾珍娜推出聯名彩妝系列。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics）

金家小妹凱莉珍娜本身是擁有3.2億粉絲的知名網紅，年僅24歲的她事業有成，個人美妝品牌Kylie Cosmetics也經營得有聲有色，姐姐坎達爾珍娜則是第一線超級名模，兩人的社群影響力互相加乘，效果肯定更驚人。

凱莉珍娜找來坎達爾珍娜推出聯名彩妝，且此次為第二次合作，KENDALL X KYLIE 2.0彩妝系列以薰衣草紫色為基調，因此姐妹拍攝形象時也以薰衣草紫色的服裝完成造型，只見她們穿著布料極少的紫色禮服合體出鏡，款式不同、但極為相似，秀出腹肌馬甲線條與傲人體態，營造出唯美氛圍。

▲Kendall Jenner、Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲姐妹的薰衣草紫色禮服造型被網友們譏笑像「撕爛的廚房抹布」。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

許多網友看到這樣的造型，在讚嘆兩人姣好的身材之餘，也譏笑：「像撕爛的廚房抹布」、「洞穴女子」、「像原始人一樣把布弄在一起穿」、「像被狗攻擊。」認為她們服裝看起來很破爛。其實這套造型出自設計師Haixi Ren之手，運用滯銷的薰衣草蕾絲面料重新拆解重組成毛氈，再用手工刺繡串接在一起，替凱莉珍娜與坎達爾珍娜量身打造而成，凸顯了兩人美麗的身體，實是相當費工的藝術品。

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關鍵字：

凱莉珍娜, Kylie Jenner, 坎達爾珍娜, Kendall Jenner

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