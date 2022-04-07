楊祐寧5套私服穿搭根本最帥男友　白T+兩個配件好感度滿分

▲楊祐寧（圖／楊祐寧 IG，下同）

除了實力派與寵妻的正面形象，熱愛戶外運動的楊祐寧至今體態依舊良好，想知道成哥如何鍛鍊自己請看 Dappei 整理的筆記：《華燈初上》5 位演員脫下戲服全是「大肌肌猛男」，私下鍛煉技巧大公開！另外他的私服穿搭也絕對可以跟年輕人匹敵，以下整理5套質感穿搭讓你套用在日常情境裡，別讓想穿搭成為你最大的煩惱。

▎露營、Outdoor

熱愛戶外活動的楊祐寧，Outdoor 穿搭已經是指標等級，搭黨最愛的軍綠色若是不知道如何搭配，除了黑白灰，搭上同為大地色系的單品就能零失誤，由於整體都是素面，楊祐寧搭配的拼布設計老帽便能畫龍點睛。簡約穿搭最怕變得邋遢，楊祐寧選擇硬挺布料的工裝單品，看起來就十分精神，耐操又耐髒的工裝、與大自然連結的 Earth Tone 非常適合進行戶外活動時著用。

▎看展覽

看展覽雖然不用正經八百的著用正裝，但是畢竟是稍微正式的場合，還是要穿得體面有禮。棉麻褲與白 T 組合看似休閒，但楊祐寧加上紳士帽與墨鏡就讓穿搭瞬間升級，展現雅痞氣質，白 T 記得選用高磅數才不顯隨便，清淡鹽系米色調自帶高級濾鏡，舉手投足都是貴氣。

▎看球賽

能和另一半一起看球賽是最幸福的事，要坐很久當然選擇以舒適導向的穿搭為主。休閒褲與白 TEE 是 60 秒就能出門的懶人穿搭，但想要不淪為睡衣，楊祐寧這身有兩個技巧可以學習，首先是選擇亮色褲款，即便沒有混搭層次，但吸睛的顏色就有精心打扮的既視感；其二是戴上老帽、手錶，以配件補足細節，讓穿搭更為豐富。

▎見對方家長

見另一半家長比面試更緊張，但穿著得體已經先贏一半，就算有些小出糗也會被忽略！楊祐寧與老婆拍輕婚紗的這套 outfit 就很適合，POLO 衫配卡其褲雖然都是休閒單品，但是有領就能讓整體看起來不會太隨便，再加上休閒皮鞋增添正式感，一身淺色調讓你看起來好親近又好感度滿分，是任何尺度的長輩都給過的完美搭配。

▎度假

該有的度假氛圍就讓花襯衫承包吧，由於花襯衫圖樣醒目又顏色鮮豔，因此其他單品只要像楊祐寧一樣保持素面即可，如果不知道其他部分應該搭配什麼顏色，可以選擇花襯衫上面具有的顏色就不會失手。

Dappei 結語：

誰也因為楊祐寧「成哥」一角再度被圈粉這邊集合，楊祐寧笑容以前看超陽光，現在看則是充滿成熟魅力，雖然可惜沒跟蘿絲媽媽配對成功，但看他戲外寵妻也不錯。

文字編輯：Sofie

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