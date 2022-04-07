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楊祐寧5套私服穿搭根本最帥男友　白T+兩個配件好感度滿分

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文／Dappei

男星「楊祐寧」演過許多經典戲劇，像是《孽子》、《十七歲的天空》、《聖稜的星光》等等，從時裝到古裝，愛情到武打，全都難不倒他，也讓他獲獎 / 提名不少金馬獎項，而近來在Netflix《華燈初上》飾演正直的警察「成哥」一角更是再次炒熱人氣，網友紛紛高喊：好想被成哥逮捕！

關鍵字：

dappei, 搭配, 楊祐寧, 穿搭

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