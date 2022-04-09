「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

文／Dappei

剛追完《華燈初上》第三季的影迷，肯定都深陷於痞帥警官潘文成「楊祐寧」超 Man 的魅力當中！雖然本季成哥與蘿絲媽媽的感情線依舊留下伏筆，但戲外的楊祐寧其實老早就被套牢，與老婆Melinda不僅育有一個可愛女兒，婚後更化身「寵妻狂魔」時常在IG曬出放閃照，令人超羨慕。

▲楊祐寧的老婆Melinda氣質和外型不輸給一線女明星（圖／翻攝自IG@wangmelinda）



楊祐寧的老婆Melinda雖然是圈外人，但氣質和外型絲毫不輸給一線女明星，且渾身散發著鄰家女孩的氣息，毫無疑問的是男女都會被圈粉的路線。有別於清新的外觀，私下的Melinda穿衣風格相當百變，從性感的歐美風到甜美淑女風全都能消化，甚至穿出自己獨特的味道！今番搭編就直接為大家整理出Melinda私下3大造型亮點，一起來看看吧。

穿搭技巧 1. 美腿大膽露，比例直接有

Melinda 的身形屬於普遍亞洲女孩的類型，但她卻很懂得利用服裝凸顯出腿長的效果。像是單車褲、牛仔短褲、側開岔緊身短裙等單品都是她經常上身的款式，大膽露出自信的腿部優勢，再加上不同類型的鞋款就能玩出多元風格。

穿搭技巧 2. 適當露出腰線，顯瘦又增高

「腰線一高，比例就高」這句話搭編說了不下百次，可見有多重要！像Melinda就會適當穿著短版上衣，若隱若現露出迷人腰條，這個穿搭技巧不但能讓視線聚焦在最纖細的腰部位置上，亦有拉長腿部比例的絕佳功效，即使是小隻女也能擁有超模般的大長腿。

穿搭技巧 3. 撞色搭配，吸睛度Up

Melinda 絕對可以被稱作「玩色大師」，不僅輕鬆把玩各種高彩度配色，還將其合理化於日常服裝中！透過大膽的撞色搭配，不但能讓平凡的素 T 層次感升級，還能有效提亮死氣沈沈的穿搭，顯年輕又自帶少女般的俏皮氛圍。

Dappei 結語：

想要撩走男神心，光靠顏值可是遠遠不夠的！ Melinda的穿搭不僅平易近人，她更懂得靠日常基本單品堆疊出豐富的視覺效果，即使是常見素T也能散發高級感，難怪能收服楊祐寧！

文字編輯：Lisa / 圖片來源：Melinda IG

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