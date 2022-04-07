第一條超多人都中！網搜「浪費時間壞習慣」，難怪一事無成

▲無意識滑手機的動作，其實浪費不少時間。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

今年已過了1/3，日子過得比想像的快好多，我們總感嘆時間不夠用，但其實有意無意間都浪費了不少時間，盤點常見的浪費時間行為，若你中了好幾條，就要好好留意了，別虛度光陰！

#早上醒來或睡前都在滑手機

現代人都有這樣的習慣，睡前或是睡醒無意識滑手機的習慣，原本只想花個5分鐘，一不小心10幾分鐘就過去，尤其是睡前滑手機，3C藍光影響會使大腦過度興奮，反而拉長你入睡時間。

#放假熬夜追劇

好不容易等到假日，腦中有一堆事情待辦，但是仍是抵不住誘惑，追劇一集又一集，甚至還熬夜搞得自己精神不繼，不僅浪費時間，不正常的作息讓自己反而更累。

# 習慣性拖延

每次要做什麼事情，總是喜歡拖，把事情總留到明天、以後再去做，給自己找藉口，正事一件都沒有辦成。

#總是突然想起一件事情

做事情總是忘東忘西，辦正經事的時候，才突然想到稍早有重要的事情沒有完成，記性不好也不求改變，總是沒辦法把事情做好。

#喜歡更換目標

做事情容易虎頭蛇尾，剛開始之前都自信滿滿，但面對目標總很難堅持，喜歡更換目標，看似很忙碌積極，但卻一個目標都沒達成。

#很容易被小事分心

做事很難專心一致，工作時候和朋友回回訊息，該認真的時候又忍不住滑滑手機，不知不覺時間就過去，到了時間事情總是沒有做完。

#學過就忘了

總是為了讀書而讀書、學習而學習，不習慣思考且沒有規劃，當下學會了，但事後總是很快就忘記，不試著複習和運用，有學等於沒有學。

#總是想「如果之前怎樣就好了」

總是喜歡後悔當初的選擇，但是時間只會一直跑，回不到過去，不學會往前看，總是緬懷先前的事情，不僅浪費時間，也會讓自己原地踏步。