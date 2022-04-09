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西莎一餐只要26元超划算！補充水分、熱量更低寵愛狗狗

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文／C編

西莎是寵物食品界的老品牌，很多狗狗都是吃它長大，「Her森森」推出「西莎東森獨家下殺46件組」，內含餐盒30入＋蒸鮮包16入，原價1399元、特價1212元，相當於一餐只要26元，比起市面上的價格都要便宜，絕對值得入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲西莎,狗,狗食,食品,Her森森。（圖／Her森森）

▲西莎東森獨家下殺46件組（餐盒30入＋蒸鮮包16入），原價1399元、特價1212元，點我購買

西莎自從1989年問世，主要提供狗狗兼具精緻美味及全方位營養的餐食，期望創造最獨特的用餐氛圍和經驗，運用高品質的產品，守護狗狗健康，給牠們最高級的愛與照護。

西莎餐盒都是採用澳洲鮮肉製作，原裝進口，擁有完整均衡的營養，不添加防腐劑，可以讓狗狗吃到與跟乾糧不同的滋味，同時可以補充更多水份跟更純粹的營養，讓狗狗食慾大增，也是搭配乾糧最好的夥伴。

比起乾糧，濕糧有更加充足的水分，尿量會增加，以降低泌尿道結石發生的風險，濕糧熱量也較低，為同重量乾糧的20%到25%，脂肪含量相當於水煮雞胸肉，讓狗狗吃得有飽足感，卻不會熱量超載。

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▲西莎,狗,狗食,食品,Her森森。（圖／Her森森）

▲西莎東森獨家下殺46件組（餐盒30入＋蒸鮮包16入），原價1399元、特價1212元，點我購買

「Her森森」推出「西莎東森獨家下殺46件組（餐盒30入＋蒸鮮包16入）」，原價1399元、特價1212元，相當於一份才26元，可以用更省的價格買到適合狗狗的食物，可以說是超值又划算，絕對要趁這一檔入手。

關鍵字：

西莎, , 狗食, 食品, Her森森

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