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吳姍儒相中千萬5克拉鑽戒　替老公求饒「他用畫的就好」

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記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）今晚舉辦Extraordinary Lights非凡之光頂級珠寶暨腕錶展，展出逾120件、總值15億元的作品，吸引隋棠、江宏傑、吳姍儒、范少勳與姚淳耀齊聚共賞。新婚的吳姍儒最愛指間又大又閃的5克拉水滴型鑽戒，問及是否會後悔老公送的求婚戒太小？她立刻替另一半求饒說：「結個婚就破產太可怕了，我們年輕人，慢慢來沒關係，老公把我喜歡的寶石畫下來就好。」

▲▼吳姍儒出席PIAGET伯爵2022頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者李毓康攝）

▲吳姍儒最喜歡指間要價17,900,000元的Treasures系列5.01克拉梨形鑽戒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼隋棠出席PIAGET伯爵2022頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者李毓康攝）

▲隋棠佩戴總值上億元的祖母綠鑽石珠寶亮相。（圖／記者李毓康攝）

已是三個孩子媽媽的隋棠，身穿綠色蓬裙禮服搭配上億元的哥倫比亞祖母綠鑽石珠寶亮相，她笑稱好像灰姑娘坐上南瓜馬車，因為婚後消費更保守，總是想著分配孩子的學費而不是自己的奢侈品，藉由欣賞如藝術品的伯爵珠寶再次燃起購物慾；同場的江宏傑則有意替女兒準備珠寶，大方說：「如果女兒喜歡的話，我盡可能替她存（錢），作為成年禮或結婚禮物。」

▲▼江宏傑出席PIAGET伯爵2022頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者李毓康攝）

▲江宏傑想為女兒存嫁妝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼范少勳出席PIAGET伯爵2022頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者李毓康攝）

▲范少勳為伯爵風格大使。（圖／記者李毓康攝）

▲▼姚淳耀出席PIAGET伯爵2022頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者李毓康攝）

▲姚淳耀視伯爵Possession系列珠寶為幸運物。（圖／記者李毓康攝）

成為伯爵風格大使的范少勳則喜歡挑戰新風格穿搭，因此今將鑽石耳環作為胸針佩戴，期許自己能讓粉絲看到不一樣的自己；一同看展的男星姚淳耀則視Possession系列珠寶為幸運物，因為獲得金鐘獎最佳男主角當下就是戴此系列作品。

▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Lights系列碧璽鑽石項鍊，11,500,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Lights系列主石為5.54克拉艷彩黃鑽戒指（左）33,200,000元，6.53克拉粉紅藍寶石戒指8,450,000元。

此次伯爵以光為主題，讓珠寶與奢華腕錶詮釋不同時刻的魔幻之光，最具戲劇張力的是主石為31.28克拉枕形切割綠色碧璽的Extraordinary Lights系列碧璽鑽石項鍊，旁襯的水晶框架暗藏開關系統，可啟動讓主墜如天燈般發光；而今年也是招牌Rose系列問世40周年，特別展出結合寶石雕刻、金雕和琺瑯工藝的Altiplano至臻超薄系列玫瑰藝術工藝限量腕錶，面盤變身為小花園。

▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）

▲伯爵Extraordinary Lights系列祖母綠鑽石腕錶，21,000,000元。

▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano至臻超薄系列玫瑰藝術工藝腕錶，8,350,000元。

繁花盛開的面盤設計也出現在梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）年度新作中，以瑞典植物學家Carl Von Linné於1751年發表的《植物學哲學》中的花鐘為靈感，創作立體花朵點綴的Lady Arpels Heures Florales腕錶，12朵彩繪並鑲嵌美鑽的花朵會隨整點綻放或闔起，綻放的花朵數目代表小時，分鐘顯示則位於錶殼側邊，浪漫的顯時方式成為今年的焦點女錶。

▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales腕錶，7,250,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼PIAGET ,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales腕錶面盤上的花朵經過悉心彩繪。

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關鍵字：

吳姍儒, 隋棠, 江宏傑, 范少勳, 姚淳耀, 伯爵, PIAGET, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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