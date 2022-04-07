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躺著就能瘦！「超簡單瘦腿8招」，夏季擁有美腿不是夢

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▲▼超簡單瘦腿。（圖／Unsplash）

▲簡單上手的瘦腿操，趕快學起來！（圖／Unsplash、翻攝自小紅書/甜甜不難瘦，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫逐漸升高，又到了露腿的季節，有人說腿長佔身高的百分之70，要是腿好看，整個人就好看了，《小紅書》就有博主分享8個躺著就能練的瘦腿動作，邊滑手機也能輕鬆做！

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#瘦大腿前側（左右各30個）

將左腿彎曲貼近肚子，右腿抬起90度，向上伸直壓腳尖，接著緩慢放下，左右腿交替訓練，各30下。

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#瘦大腿內側（30個）

平躺將雙腿抬起，以放鬆狀態向兩側打開到最大限度，感受到大腿內側的拉伸感。

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#瘦大腿後側（左右各30個）

先平躺將兩腿伸直，抬起右腳約60度，腳掌記得要往回勾，感受到大腿後側有出力，接著慢慢放下右腿，左右腿交替訓練，各30下。

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#拉長腿型（30個）

將雙腿打開與肩同寬，膝蓋彎曲且腳掌踩地撐在兩側，接著藉由臀部力量向上撐，將臀部抬起來，但是背部仍貼合地面，同樣動作做30個．

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#美化臀腿線條（維持2分鐘）

將雙腿分開在身體兩側，但是讓腳掌併攏，接著用手抓著腳掌往身體靠近，這個動作能讓你感受臀部後側和外側的拉伸感。

▲▼瘦腿運動。（圖／翻攝自小紅書）

#瘦小腿後側（左右各30個）

將左腿彎曲貼近肚子，右腿向上伸直與地面呈現90度，腳掌回勾，接著慢慢放下，再換另一隻腳。

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#大小腿拉伸（左右各1分鐘）

將雙腿伸直，右腿伸直朝上，接著用手抓住小腿，帶動整條腿貼身體，這個動作能讓感受大小腿後側的拉伸，維持1分鐘後再換另外一隻腿。

▲▼超簡單瘦腿。（圖／翻攝自小紅書）

#拉伸小腿外側（左右各1分鐘）

將身體平躺，雙腿彎曲撐在地上，將著將左腿向上伸直，維持1分鐘後，接著在換成右腿再維持1分鐘。

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