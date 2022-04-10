fb ig video ETtoday search mobile

網購內衣挑選3大法則　不怕被碰觸、更有隱私，當然買好買滿！

>

文／C編

到實體店面挑選內衣總是讓人有點害羞，時下年輕人都喜歡上網買內衣褲，更有隱私，但到底可以怎麼樣買到更適合自己的單品呢？可以透過以下3點來選擇，不但比較容易買到適合的款式，有時候還可以搶到下殺款，省了荷包又穿得舒適，絕對好處滿滿。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲▼Dylce,黛歐絲,內衣,Her森森。（圖／Her森森）

▲Dylce 黛歐絲 優雅迷漾內睡衣系列下殺，原價1980元、特價868元，點我購買

1.準備皮尺測量

上網買內衣最重要的就是尺寸，建議要上網買內衣的女孩，手邊一定要準備皮尺，按照官網提供的方式測量，確認罩杯款式跟下圍的大小，對照官網給的尺寸表，可以盡可能的找到自己合適的款式，透過測量的方法，也更準確、科學的找到適合尺寸。

2.材質看清楚

有些人肌膚比較敏感，因此在購買的時候，可以挑選比較親膚的材質，穿起來才不會搔癢、刺刺的，一般常見的材質像是天絲、高織密萊卡布、莫代爾纖維、竹纖等等，可以按照自己喜歡的款式來挑選。

3.版型很重要

在版型上，也要特別看仔細，有些側邊有加高、集中、罩杯加厚等功能，在買的時候一定要看仔細是否符合自身需求，尤其是罩杯的大小，更是分為1/2半球型罩杯、3/4聚攏集中型和高包覆的全罩杯，在購買的時候要特別看仔細。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲▼Dylce,黛歐絲,內衣,Her森森。（圖／Her森森）

▲Dylce 黛歐絲 優雅迷漾內睡衣系列下殺，原價1980元、特價868元，點我購買

「Her森森」推出「Dylce 黛歐絲 優雅迷漾內睡衣」系列下殺活動，原價1980元、特價868元，不僅有內衣可以挑選，還有內褲、睡衣套裝等款式，多種樣式、尺寸滿足各種需求的女孩，身為搶便宜高手當然不能錯過。

關鍵字：

Dylce, 黛歐絲, 內衣, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主 擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用 試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩 擠牙膏可以看出你的內在性格！測過的人都說：實在太準！ 手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比 「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥 楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面