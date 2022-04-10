網購內衣挑選3大法則　不怕被碰觸、更有隱私，當然買好買滿！

文／C編

到實體店面挑選內衣總是讓人有點害羞，時下年輕人都喜歡上網買內衣褲，更有隱私，但到底可以怎麼樣買到更適合自己的單品呢？可以透過以下3點來選擇，不但比較容易買到適合的款式，有時候還可以搶到下殺款，省了荷包又穿得舒適，絕對好處滿滿。

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1.準備皮尺測量

上網買內衣最重要的就是尺寸，建議要上網買內衣的女孩，手邊一定要準備皮尺，按照官網提供的方式測量，確認罩杯款式跟下圍的大小，對照官網給的尺寸表，可以盡可能的找到自己合適的款式，透過測量的方法，也更準確、科學的找到適合尺寸。

2.材質看清楚

有些人肌膚比較敏感，因此在購買的時候，可以挑選比較親膚的材質，穿起來才不會搔癢、刺刺的，一般常見的材質像是天絲、高織密萊卡布、莫代爾纖維、竹纖等等，可以按照自己喜歡的款式來挑選。

3.版型很重要

在版型上，也要特別看仔細，有些側邊有加高、集中、罩杯加厚等功能，在買的時候一定要看仔細是否符合自身需求，尤其是罩杯的大小，更是分為1/2半球型罩杯、3/4聚攏集中型和高包覆的全罩杯，在購買的時候要特別看仔細。

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「Her森森」推出「Dylce 黛歐絲 優雅迷漾內睡衣」系列下殺活動，原價1980元、特價868元，不僅有內衣可以挑選，還有內褲、睡衣套裝等款式，多種樣式、尺寸滿足各種需求的女孩，身為搶便宜高手當然不能錯過。