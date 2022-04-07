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皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白！3招提升效果，維持Q彈美肌

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▲▼ 皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白3招 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白，幫助肌膚維持彈潤。（圖／翻攝IG@hince_official、@haeny_gram）

記者張毓容／台北報導　

為了維持Ｑ彈澎潤的肌膚好狀態，不少女生都有口服膠原蛋白補充品的習慣，但也有人疑惑「口服膠原蛋白是不是智商稅」？或是補充膠原蛋白該外用還是內服？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就解答其實口服膠原蛋白是有用的，但關鍵是如何選擇和怎麼吃，她就分享能提高口服膠原蛋白效果的3大秘訣，想維持Q彈少女肌的人快來學。

李醫師指出，真皮層裡有90%都是膠原蛋白，膠原蛋白是維持皮膚水潤彈性、促進恢復的重要元素，對於毛髮、關節也很有益處，但25歲後，膠原蛋白每年大約會減少1%。想維持膠原蛋白，她分享自己會同時做好內服膠原蛋白、外用相關護膚品，並使用美容儀和醫美。

李醫師表示，不少研究都表明口服膠原蛋白確實對皮膚有幫助，能幫助讓肌膚的水分、彈性和飽滿度都得到提升，但口服不等於直接補充。吃進身體後，含有膠原蛋白的蛋白質會被消化酶分解，以肽的形式被吸收，通過循環到達皮膚、關節或骨骼等部位，作為原料來幫助合成新的膠原蛋白。所以膠原蛋白並不是智商稅，只是會有吸收率的問題，她也特別分享能幫助提高口服膠原蛋白效果的3個重要關鍵。

1.選擇小分子量

像是豬蹄、雞爪等高分子膠原蛋白（300,000道爾頓）只能吸收2%左右，而魚皮這類小分子膠原蛋白（1,000～3,000道爾頓），吸收率能達到84%。分子量越小，吸收就越好，選擇時可以挑分解後的低分子肽（500道爾頓以下）。

2.和維生素Ｃ同時服用

維生素C是膠原蛋白形成過程中重要的作用酶之一，可以幫助提升吸收率，晚上還有抗氧化效果，建議這兩者在晚上10～2點的黃金時間同時服用。

3.產品辨別

口服類產品對安全性的要求會更高，建議選擇研發時間長、原料技術先進、有功效證明的正規品牌。

最後，李醫師也提醒，除了後期補充，留住已有的膠原蛋白也很重要，記得每天喝足2000c.c.水、減少熬夜，並且堅持防曬。

►皮膚科醫師曝3大「防曬誤區」！錯誤使用小心皮膚變差還曬黑

►哈佛醫學院教「抗痘飲食」4建議！皮膚科醫師：喝豆漿也有用 

關鍵字：

膠原蛋白, 補充, 口服, 補給品, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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