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歐米茄聯名Swatch開賣兩星期還在排隊！　開箱台灣最夯款

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▲OMEGA X SWATCH BIOCERAMIC MoonSwatch系列腕錶是近期最夯的聯名錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）與Swatch攜手合作打造的BIOCERAMIC MoonSwatch系列11款腕錶，雖然為限量，但3月26日全球同步上市掀起瘋狂搶購潮，台灣甚至出現「比賽跑」搶買錶的瘋狂行徑，開賣兩周以來熱潮未歇，品牌西門形象店每日上午11時營業前，仍聚集數十位民眾排隊，希望有機會買到熱門的聯名錶。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch開賣OMEGA X SWATCH BIOCERAMIC MoonSwatch系列腕錶兩周以來，西門形象店天天聚集排隊人潮。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲OMEGA X SWATCH BIOCERAMIC MoonSwatch系列Mission to the Moon腕錶，7,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

據Swatch表示，BIOCERAMIC MoonSwatch系列由瑞士總部發貨，每日到貨量與款式都不可預測，但可以確認的是「來一只、賣一只」，吸引錶迷或代購業者在開店前排隊碰運氣，定價7,900元的錶款在網路上喊價超過2萬元，致敬天王星的Tiffany Blue色錶款甚至在eBay喊價超過11萬元，不過在台仍以外型最接近歐米茄登月錶的Mission to the Moon腕錶詢問度最高，《ET FASHION》開箱此夯錶，由裡而外一次看清楚。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲OMEGA X SWATCH BIOCERAMIC MoonSwatch系列Mission to the Moon腕錶，電池蓋為月球圖案。

Mission to the Moon腕錶配備灰色錶盒，上面寫著月球溫度、需花幾天才能抵達的有趣小知識，內裝Swatch專利材質BIOCERAMIC生物陶瓷製的淺灰色錶殼配黑色面盤的腕錶，幾乎忠實呈現歐米茄超霸登月錶，特色包括不對稱的錶殼、著名的測速圈「數字90上圓點」及獨特的Speedmaster小錶盤。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲OMEGA X SWATCH BIOCERAMIC MoonSwatch系列Mission to the Moon腕錶，外型最接近歐米茄登月錶。

此外，Mission to the Moon腕錶面盤和錶冠皆則刻上雙品牌聯名Logo，搭配搭太空衣的 VELCRO© 錶帶，有趣的是錶背電池蓋也換上了月球圖案呼應主題，曾有網路謠傳此系列無法更換電池，但Swatch澄清只是開電池蓋方式與常態款不同，只需將錶送回專賣店即可享終生免費更換電池服務。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶，209,000元。（圖／歐米茄提供）

回溯此熱賣錶款的藍本歐米茄超霸登月錶，堪稱錶界最具代表性的設計，曾參與六次登月任務，近期最受青睞的42毫米不鏽鋼款式源自第四代超霸錶風格，設有碳纖維玻璃正面錶鏡及浮雕海馬徽章的錶背，搭配五拱形鍊節的錶鍊，內載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，與時俱進。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Swatch, 登月錶

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