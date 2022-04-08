奧斯卡威爾史密斯驚天一掌成最大亮點　三部獲獎電影錯過會含淚

文／女子學

第94屆奧斯卡金像獎於3月27號圓滿落幕，本屆奧斯卡亮點滿滿，其中Netflix入圍12項可謂是最大贏家，自串流平台與實體影廳展開激烈競爭後，Netflix的好表現將是電影史中意義不凡的一個里程碑。然而，關於本屆奧斯卡最大的亮點，必然是本屆影帝威爾史密斯護妻摑喜劇演員克里斯洛克一掌，雖然這驚天一掌多少模糊了焦點，但卻意外讓本屆收視相較去年，提升了56%的收視率。

本屆奧斯卡也是驚喜連連，趕緊跟著這篇文章，來看看這屆奧斯卡有哪些不得錯過的好電影吧！

《王者理查》：「我要贏得溫布頓，次數要追平歷史！」

▲電影《王者理查》。（圖／翻攝《王者理查》劇照）

由威爾史密斯主演，講述網壇傳奇——大、小威廉斯，以及嚴厲的父親理查威廉斯的成長故事。定居於加州康普頓的威廉斯一家，一家之主理查為了確保女兒們的往後人生，為女兒們各自規劃了人生計劃表，但看似過分苛刻的父親，卻比誰都更重視女兒童年時期的完人發展。電影故事單純、敘事手法樸實，讓這部集合諸多嚴肅議題的傳記電影，更能將主角們的心路歷程交代到位。

威爾史密斯在電影中，化身打造大、小威廉斯的傳奇老爸，面對現實窘迫與種族歧視的不看好，威爾以深厚演技演繹出理查威廉斯對於女兒教育理念的堅持，充滿自信卻又深懼腳底踏過的每一步，僅是雙眸的凝視與糾結，便能將矛盾的父親視角詮釋到位。在一片看好中，威爾史密斯以此片擊敗安德魯加菲爾德、丹佐華盛頓等巨星奪得影帝。

《在車上》：「『真實』無論如何都不會可怕，最怕的是不知道自己不知情。」

▲電影《在車上》。（圖／翻攝《在車上》劇照）

日本電影《在車上》奪得本屆奧斯卡最佳外語片，由近年在各大影展大放光彩的濱口龍介擔綱導演；同時本片也是首部入圍奧斯卡最佳影片的日本電影，作為展現濱口龍介的強烈風格的藝術電影，敦厚內斂的日系風格走入奧斯卡頒獎台無疑是一大驚喜。電影講述在外遇的妻子猝死後，因為工作需求，舞台劇導演悠介結識了一位代理駕駛，兩人在漫長的通勤路程中，與結識的人們一同解開彼此的懊悔與疑惑。

電影改編自村上春樹的短篇小說《沒有女人的男人們》，並由影迷熟知的西島秀俊、三浦透子、岡田將生主演。本片片長將近三個小時，甚至長達四十多分鐘的開場更是濱口龍介之最，節奏猶如一部長途慢車，緩慢平穩地走過角色們的心路歷程，一同在尋求贖罪的旅程中，探尋人生在面對遺憾時的解答。

《沙丘》：「夢創造有趣的故事，但重要的事只發生在清醒的時候。」

▲電影《沙丘》。（圖／翻攝《沙丘》劇照）

改編自同名經典科幻小說、加拿大名導丹尼維勒納夫執導，並與傳奇配樂大師漢斯季默合作，《沙丘》以王者之姿席捲第 94 屆奧斯卡金像獎，共計十項提名、六項獲獎，其中分別為「最佳原創配樂」、「最佳美術設計」、「最佳音響」、「最佳攝影」、「最佳剪輯」、「最佳視覺效果」，幾乎是囊括了所有技術獎項，絕對可說是純粹為了大銀幕而生的電影。由頂級團隊所打造出宏大、浩瀚的世界觀，便足以是全球影迷進場觀看的理由。

電影以提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪為主角，講述其肩負重任，必須在許多危險的行星中穿梭、拜訪，為了搶奪珍貴資源「香料」，迫使保羅必須與其他勢力展開鬥爭。《沙丘》原著發行於 1965 年，在該年代所設計的未來想像，透過現代影視創作者的技術重現，電影不只在氣勢磅礡的畫面費盡苦心，更是還原小說中最為精采的權謀算計；首集在全球繳出破四億美金的票房，第二集預定將於2023年下半年上映。

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