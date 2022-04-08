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亮・珠寶／MIKIMOTO「黑化」珍珠超酷　不到萬元入手M字耳骨夾

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▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲日本男星菅田將暉演繹MIKIMOTO PASSIONOIR系列珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

跨性別時尚風潮延燒，各家珠寶品牌顛覆珠寶非得又大又閃的傳統，以中性設計增添摩登氣息，使出「黑化」絕招，讓珠寶變得又酷又時髦，伯爵（PIAGET）、寶格麗（BVLGARI）分別為招牌系列加入黑陶瓷款式，MIKIMOTO則推出黑色系的PASSIONOIR系列，展現珍珠的多變面貌。

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲菅田將暉佩戴MIKIMOTO PASSIONOIR系列作品，時髦有型。

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection系列黑珍珠耳環，149,000元。

MIKIMOTO組合法文PASSION（熱情）及NOIR（黑色）兩字，創作充滿神秘感的PASSIONOIR系列，特別邀有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎影帝菅田將暉，展演此系列的獨特魅力，已曝光的珠寶可見金屬鍊全面「黑化」，運用的技法是於18K白金鍍上黑銠塗層（Japanned Noir），搭配黑珍珠顯得酷味十足。

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection系列黑珍珠墜鍊，165,000元。

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection系列耳骨夾，9,000元。

PASSIONOIR系列目前已於MIKIMOTO台北101旗艦店獨家發售，採全額付訂預購，最入門款為純銀鍍黑銠的M字形構成的耳骨夾，不到萬元便能擁有，此獨特線條也延伸至耳環與鍊墜設計，中央鑲嵌黑珍珠，充滿力與美。

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲江宏傑佩戴伯爵Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指，550,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）
▲伯爵Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石手環，366,000元。

伯爵為珠寶加入黑色元素，則結合黑陶瓷材質，旗下可旋轉環圈的Possession系列鑽戒、手環，以黑陶瓷搭配鑲鑽環圈形成搶眼對比；而寶格麗以羅馬競技場為靈感的B.zero1系列，也於玫瑰金寬版戒指、鍊墜中央鑲飾黑陶瓷，黑金組合相當出色，是跨越性別的熱門選擇。

▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 黑珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 18K玫瑰金和黑色陶瓷四圈戒指（左）92,700元，B.zero1鑲飾黑陶瓷18K玫瑰金項鍊97,100元。（圖／寶格麗提供，以下同）

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關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, 珍珠, PIAGET, 伯爵, 寶格麗, BVLGARI

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