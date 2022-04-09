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工作效率差成惡性循環？放鬆心情、休息10分鐘　4方法提升專注力

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文／女子學

長時間工作卻無好的表現，可能是工作效率不佳所導致。現在能夠干擾專注力的誘惑真的太多了，手機放在旁邊就會忍不住看一看，但專注力是提升工作效率的關鍵，一旦沒有專注的精神，不但工作容易出錯，也會在不知不覺中累積大量的待辦事項，陷入手足無措、身心緊張的惡性循環。而既然專注力能夠被縮短，反之也代表可以被延長，只要了解運作原理就能找到提升專注力的方法，

1.設定工作時間及目標

▲長時間工作卻無好表現？提升專注力才是關鍵，優化效率不失焦。（圖／翻攝Pinterest）

▲設定工作時間及目標。（圖／翻攝Pinterest）

制定可達成的目標可以明確地知道何時能完成工作，只要能看見終點，就更有動力去完成事情，且達成目標的快樂會讓人更容易專注。如果是無法訂定目標的工作，則可以設定工作時數為目標，規定自己應在多久時間內完成，也可以幫助集中注意力。另外，不管目前有多少工作要完成，建議將事項按照輕重緩急去安排順序，並且一次只做一件事，才不至於像無頭蒼蠅慌了手腳。

2.保持正面心態

▲長時間工作卻無好表現？提升專注力才是關鍵，優化效率不失焦。（圖／翻攝Pinterest）

▲保持正面心態。（圖／翻攝xFrame）

工作時心態的建立很重要，若秉持虛應故事、有做就好的心態，並不會讓事情變得輕鬆，反而會讓厭世感油然而生，對事情持有負面態度也會導致難以集中精神。即使是例行公事，一定也能找到其中的有趣之處，挑戰把事情做好的過程中會有不同的收穫，一天比一天更進步也能得到成就感。保持好奇的心，打開感官與感知能力，就能得到快樂感，專注力也會在不知不覺中延長。

3.有意識的執行工作項目

▲長時間工作卻無好表現？提升專注力才是關鍵，優化效率不失焦。（圖／翻攝Pinterest）

▲有意識的執行工作項目。（圖／翻攝Pinterest，下同）

大量且長時間執行相同的工作會讓事情變得乏味，因而更容易感到厭倦且導致分心，做事效率隨之下降。要避免重覆作業帶來的疲乏感除了從工作中找到樂趣外，也可以保持「有意識」地去執行工作，認知到自己正在做某件事情就能專注在這件事上。

4.充足的休息

▲長時間工作卻無好表現？提升專注力才是關鍵，優化效率不失焦。（圖／翻攝Pinterest）

「休息是為了走更長遠的路。」這句話聽起來老套卻很實際，集中精神就像是在拉緊橡皮筋，如果沒有適度地放鬆，彈性很快就會疲乏。因此預留充足的休息時間十分重要，不僅在晚上時睡眠要充足，在白天工作時，也建議專注一小時就休息十分鐘；假日也可以安排出遊，跳脫平常的生活與工作，適度地放鬆，才能累積下次專注的能量。

根據研究統計指出，人的專注力只能持續約25分鐘，再加上現今的生活繽紛多元、身邊的誘惑越來越多，永遠有看不完的社群、回不完的訊息，還能隨時隨地追劇、打遊戲。正因為大腦容易被更有趣的事情吸引，所以要好好專注地完成一件事情變得更不容易也更珍貴了，容易分心的人不妨試試以上方法。

延伸閱讀：

如何擺脫厭世心態？當出現厭世心情時，你可以這樣調整心理幫自己歸零

職涯保持活力的秘訣：維持生活熱情、審視工作意義，並在關鍵時期適時休息

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

目標, 專注力, 工作, 工作效率, 正面, 休息, 職場女力, 女子愛努力

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