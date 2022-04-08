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手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比

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實習記者施至真／綜合報導

手指愛心過時了！近年受到韓國文化影響，全球男女老少都會擺出手指交叉比心的拍照手勢，韓團偶像們也陸續發展出咬愛心、愛心吹氣球等花式比心，大放粉絲福利。雖然經典拍照手勢「YA」已經失寵，但上下翻轉的比V字手勢「Gyaru peace」，卻在一夕之間成為韓國女團最夯的Pose，就連少女時代的隊長太妍和Red Velvet成員Joy都在比。

▲韓星風靡「辣妹手勢」，就連太妍也不錯過。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

▲風靡韓團的「Gyaru peace」手勢，現在是大勢。（圖／翻攝Twitter@IVE_twt）

對於流行文化敏感的網友應該有發現，近期韓國女團成員經常在見面會上、IG美照中，比出一個「倒V的手勢」，這個手勢被稱為「Gyaru peace」，緣起於日本辣妹文化，因此又被叫做辣妹PEACE手勢。近來突然在韓國偶像間成為風潮，像是JYP新女團NMIXX成員Sullyoon、aespa成員Giselle，甚至Billlie團體照都相約一起擺出這個手勢，不只新人女團正流行，就連少女時代的隊長太妍和Red Velvet成員Joy也不落後。

▲韓星風靡「辣妹手勢」，就連太妍也不錯過。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

▲女神太妍和Joy比「Gyaru peace」手勢。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss，@_imyour_joy）

▲韓星風靡「辣妹手勢」，就連太妍也不錯過。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

▲Billlie全團都在比「Gyaru peace」手勢。（圖／翻攝Twitter@Billlieofficial）

有別以往手心向外、手指向上的經典「YA」手勢，「Gyaru peace」的動作看似不難，只要將V字上下翻轉過來，手心朝外伸向前方，可說是相當容易上手的動作。不過其實想要擺出像韓國女團的漂亮姿勢並不容易，只要角度不對，就會形成一個快抽筋的尷尬畫面。

▲韓星風靡「辣妹手勢」，就連太妍也不錯過。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

▲快跟著aespa日本成員Giselle來張可愛自拍。（圖／翻攝IG@aespa_official）

韓國新女團IVE的日本籍團員Rei，就在推特親自示範如何將「Gyaru peace」手勢拍得好看的訣竅，只要將手臂伸直抬至與肩同高，擺出倒V手勢之後，將手腕微微向後彎即可，不僅動作自然好看，還不會因為姿勢不正確而抽筋。想要趕上流行的朋友，快將最夯的「Gyaru peace」拍照手勢學起來。

▲韓星風靡「辣妹手勢」，就連太妍也不錯過。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

▲Rei親自示範兩種正宗的「Gyaru peace」手勢。（圖／翻攝Twitter@IVE_twt）

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關鍵字：

拍照手勢, 拍照姿勢, 自拍, 韓星拍照手勢, 辣妹手勢, GyaruPeace, 太妍

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