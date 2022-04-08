瑪麗蓮夢露肖像畫估價飆破57億元　所得全數做慈善

▲佳士得近日在台展出近90億元的藝術品、珠寶與名錶。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣市場交易熱絡，藝術品、珠寶鐘錶屢屢刷新高價紀錄，可望成為拍賣史上最高成交價的二十世紀藝術品—普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）1964年鉅作《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》，今在台正式曝光，此作品由瑞士The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich委託佳士得拍賣（CHRISTIE’S）拍賣，估價逾57億元台幣將全數做公益，以醫療與教育為中心為全球弱勢兒童提供幫助，將是成交總額最高的慈善拍賣。

▲佳士得在台展出安迪沃荷1964年創作的《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》，估價逾57億元。（圖／佳士得提供）

▲安迪沃荷《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》拍賣所得將全數做慈善幫助全球兒童。（圖／佳士得提供）





▲佳士得將於5月在紐約拍賣梵谷1889年作品《阿爾皮勒附近的田野》，估價約13億元起。

隨安迪沃荷《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》一同來台展出的「億級」傑作，還包括梵谷1889年作品《阿爾皮勒附近的田野》、莫內《燕麥和罌粟田》、畢卡索《阿爾勒人》，以及波士頓美術館委託佳士得拍賣的喬治亞歐姬芙1937年作品《瑪姬的向日葵》，後者所得將充實館方的購藏基金。

▲莫內《燕麥和罌粟田》，估價約432,600,000元起。





▲佳士得同場展出畢卡索《阿爾勒人》，估價約288,400,000元起。

▲波士頓美術館委託佳士得拍賣喬治亞歐姬芙1937年作品《瑪姬的向日葵》，估價約173,040,000元。



不僅藝術品精彩，拍賣史上最大的白鑽也在台現蹤，佳士得將於5月11日舉行的日內瓦瑰麗珠寶拍賣，上拍20多年前在南非開採的228.31克拉梨形美鑽The Rock，顏色為G、凈度VS1，是GIA（美國寶石學院）鑑定D至Z色梨形鑽中最巨大的一顆，估價超過5.7億元。

▲拍賣史上最大白鑽、228克拉The Rock梨形鑽將登上5月11日在佳士得日內瓦拍賣會，估價約576,800,000元起。



蘇富比（Sotheby’s）則將於4月27日拍賣拍場史上最大的艷彩藍鑽，為15.10克拉長方形階梯式切割（Step-Cut）的「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue）藍鑽，源自去年4月發現的原石，經過悉心切割打磨成難得一見的大克拉數艷彩藍鑽，估價逾13億元。

▲蘇富比四月底將拍賣15.10克拉長方形階梯式切割的「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」藍鑽，估價逾1,384,320,000元。（（圖／蘇富比提供）



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