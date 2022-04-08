金世正包緊緊沒在露一樣超撩人　3款單品穿上「傲人豐滿胸線」絕了

實習記者施至真／綜合報導

韓劇《社內相親》日前迎來大結局，演員金世正更是榮登最受歡迎女主角排行榜，從女團身份出道後，金世正一路往戲劇、綜藝等多方面發展，除了才華受到肯定，劇迷們也開始對她的私服穿搭、興趣喜好開始感興趣。體態不算特別出眾的她，習慣利用衣服單品來修飾身材，而她利用穿搭來打造渾圓美胸的技術，更讓粉絲喊出「不筆記對不起自己」！

▲金世正的胸部不算豐滿，卻懂得利用穿搭術打造傲人美胸。（圖／翻攝IG@clean_0828，下同）

＃前胸有皺摺

合身上衣是日常穿搭中，最能凸顯身材的單品，粉絲們也能經常在金世正的IG中，看見她身穿合身素Tee的美照。與一般素Tee不同，金世正懂得利用扭結與皺褶設計，使前胸看起來更豐滿，達到胸部變大的視覺效果。

＃緊身橫條紋

金世正這套紅白相間的緊身背心，是不是讓你眼睛為之一亮，橫條紋也是最能凸顯胸部比例的單品，但由於橫條紋本身很容易拉寬身形比例，因此建議身材肉肉，或胸部本身就很有料的女生可以先避免，才不會因為上圍太過豐滿，而看起來更大隻。

＃氣質高領

無論什麼季節，金世正都會利用貼身的氣質高領上衣，來凸顯好身材，領口的高領設計會將他人的視線集中，不僅視覺上能拉長身形比例，還能增加胸部豐盈的視覺感受，即使包緊緊沒在露，一樣也能超撩人！

＃避免Oversized上衣

隨意套上就能出門的Oversized上衣，一直是時下年輕人的最愛，就連金世正也超愛穿！雖然搭上俐落西裝外套、繫上腰帶後，就能為隨性的穿搭增加豐富層次，卻無法凸顯胸部比例，想要靠穿搭打造渾圓美胸，就要先避免這種寬鬆穿搭。

＃避免吊帶褲、裙

你是不是也被金世正超可愛的吊帶系列穿搭給燒到了呢？撇除造型吸睛不說，寬鬆毫無腰身的吊帶褲、裙絕對是最無法凸顯身材的單品，想要裝可愛的朋友，保證能靠吊帶單品打動人心，但若是小胸女想靠穿搭讓胸部Up Up，還是先和它們說掰掰吧。

▶金高銀罕見露「纖瘦長腿」 穿香奈兒一轉身狂洩白皙美背



▶手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學 太妍、Joy都在比