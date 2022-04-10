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奧斯塔羅12星座一周運勢0411-0417　處女見好就收、牡羊認定彼此

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220411-0417奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！在目前的學事業中有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方情感更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，彼此的態度也開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

TOP3：金牛座金錢運最旺！正財運相當良好的一周，可多注意親朋好友之間為你帶來的投資訊息，或許是個不錯能獲利的投資標的。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：目前做的事情有點半強迫的狀況，讓自己面對這樣的工作內容顯得有點煩躁，而這樣的狀況也連帶影響你對於工作的熱衷程度。

2.巨蟹座愛情運需要留意：雙方可能會有些許的小爭執，原因來自對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾可別開一堆空頭支票。

3.摩羯座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

牡羊座

整體運勢★★★★
安穩、平靜的元素將充斥在牡羊朋友下周的生活當中，原因來自於過往的熱情開始顯得平靜，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面。

愛情運勢★★★★★
雙方情感更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，彼此的態度也開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業運勢★★★★
學事業方面，目前的工作及學業持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩。

金錢運勢★★★★★
偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

金牛座

整體運勢★★★★
金牛朋友的生活將充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應。

愛情運勢★★★★★
雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業運勢★★★★
獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯的進展，也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★
正財運相當良好的一周，可多注意親朋好友之間為你帶來的投資訊息，或許是個不錯能獲利的投資標的。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己下周面對事情的處理能力都更優秀，同時更加懂得察覺周遭朋友的需求並且給予協助。

愛情運勢★★★★★
感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中備感尊重，連帶提升兩人愛情的親密程度。

事業運勢★★★
學事業方面，反而對於目前的工作內容感到無聊無趣，對於目前的職場環境也較提起不動力。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都還算不錯，投資理財部分有望出現貴人，給予許多建議，因此可以多留意投資方面的訊息。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友變得善變許多，且無法堅持自己目前的目標，對於未來的規劃下周顯得鬆散，長久以來的堅持可別因為一時的鬆散而壞了自己的原則。

愛情運勢★★
雙方可能會有些許的小爭執，原因來自對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾可別開一堆空頭支票。

事業運勢★★★
學事業會有不勞而獲的想法產生，對於未來的目標也感到點灰心，下周會是個需要堅持的一周，要上緊發條好好努力。

金錢運勢★★★
額外金錢的支出，讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況。

獅子座

整體運勢★★★
獅子朋友做起事來顯得綁手綁腳，不再像過去做事那麼得心應手也不太敢放手，而這樣的原因多來自於自己。

愛情運勢★★★
有點將自己束縛在這段感情裡頭，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多。

事業運勢★★★
學事業方面，則顯得沒有太大的企圖心，雖然份內工作都處理很好，但也就僅此而已。

金錢運勢★★★★
金錢運勢平淡許多，如果有投資想法的朋友不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯提醒這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★
雙方情感似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，又開始重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★
自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★
財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有但小財還算不錯，注意見好就收，因守不住大財，所以如果太貪心，就有可能血本無歸。

天秤座

整體運勢★★★
長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自朋友，而也因為這樣的狀況讓天秤朋友稍稍情緒受到影響。

愛情運勢★★★
兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
在目前的學事業中有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

天蠍座

整體運勢★★
天蠍朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變得不再像過去那樣的清晰。

愛情運勢★★★
感情上顯得太過思考，造成了些許不良反應，導致感情稍稍的停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業運勢★★★
學事業方面，容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，而也間接失去了些機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

射手座

整體運勢★★★
射手朋友思緒似乎打了結，面對一些狀況明明過去一想就通，但在下周卻呈現死腦筋，甚至讓自己陷入一些沒有必要的困擾裡頭，整體狀況顯得複雜許多。

愛情運勢★★★
習慣有時在感情中反而是件可怕的事情，而這樣的狀況則出現在射手朋友下周的情感世界裡，開始不知道自己要做些什麼也習慣這樣的感情生活。

事業運勢★★★
目前做的事情有點半強迫的狀況，讓自己面對這樣的工作內容顯得有點煩躁，而這樣的狀況也連帶影響你對於工作的熱衷程度。

金錢運勢★★
物質慾望的提升，似乎是為了力不從心的狀況尋找慰藉，所以下周要多避免無謂開銷，以免讓自己荷包失血太多。

摩羯座

整體運勢★★★★
對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒摩羯下周與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。

愛情運勢★★★
感情方面的爭執狀況存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者、其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己。

事業運勢★★
學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶朋友累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★
雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周面臨現實狀況時會感到些許落差。

事業運勢★★★
學事業則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事，但若是自有事業的朋友，則就要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些。

金錢運勢★
正財運平穩，偏財運較不好，如果有想買個樂透，就要有做善事的心理準備。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，也因為對於事情掌握度的渴望度提升，因此會勉強自己接受一些能力外的事物。

愛情運勢★★★
與另一半的相處將產生點爭吵，特別的是下周的爭吵自己多會將責任攬在身上，導致面對情感時都壓力大了起來。

事業運勢★★★
學事業方面，將責任攬在自我身上的狀況就更加明顯，下周可能會出現面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做。

金錢運勢★★★
正偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力更大。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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